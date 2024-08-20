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Вербовал за рубеж: казахстанца посадили на семь лет за пропаганду терроризма

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 10:01 Фото: freepik
В Восточно-Казахстанской области осудили мужчину за пропаганду терроризма, сообщает Zakon.kz.

Согласно пресс-релизу КНБ РК, 14 августа 2024 года на основании материалов КНБ апелляционным судом ВКО вынесен приговор по обвинению одного из местных жителей в пропаганде терроризма.

"Установлено, что он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом. Решением суда ему определено наказание в виде семи лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

С начала года за преступления террористического характера по оперативным материалам КНБ осуждены к различным срокам наказания 38 человек.

8 августа 2024 года КНБ рассказывал о задержании религиозных радикалов в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.

Ирина Капитанова
КНБ Восточно-Казахстанская область Казахстан 2024 год Терроризм
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