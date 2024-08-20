Вербовал за рубеж: казахстанца посадили на семь лет за пропаганду терроризма
Фото: freepik
В Восточно-Казахстанской области осудили мужчину за пропаганду терроризма, сообщает Zakon.kz.
Согласно пресс-релизу КНБ РК, 14 августа 2024 года на основании материалов КНБ апелляционным судом ВКО вынесен приговор по обвинению одного из местных жителей в пропаганде терроризма.
"Установлено, что он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом. Решением суда ему определено наказание в виде семи лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу.
С начала года за преступления террористического характера по оперативным материалам КНБ осуждены к различным срокам наказания 38 человек.
8 августа 2024 года КНБ рассказывал о задержании религиозных радикалов в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.
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