Невероятно: футболист забил эффектный гол головой со своей половины поля

В матче Северной премьер-лиги - седьмого дивизиона чемпионата Англии между клубами "Басфорд Юнайтед" и "Юнайтед оф Манчестер" был забит красивейший гол. Его автором стал защитник "Басфорда" Стефан Галински, передает Zakon.kz.

Эпизод случился на 62-й минуте матча. На подачу к центральной линии после выноса мяча игроком "Юнайтед оф Манчестер" выдвинулся защитник "Басфорда" Стефан Галински. Он опередил соперника и пробил головой в сторону чужих ворот. Мяч полетел к штрафной площади "Манчестера", вратарь, неудачно вышедший из ворот, засмотрелся на мяч и лишь проводил его взглядом в собственные ворота.

Интересно, что гол Стефана стал победным, "Басфорд" выиграл этот матч со счетом 3:1.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr