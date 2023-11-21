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Словения забила второй гол в ворота сборной Казахстана

Словения забила второй гол в ворота сборной Казахстана Фото: Instagram/kff_team
На 86-й минуте матча Казахстан-Словения в ворота подопечных Магомеда Адиева хозяева поля забили еще один мяч, сообщает Zakon.kz.

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Автором второго гола в ворота сборной Казахстана стал футболист Беньямин Вербич. Словения вышла вперед, счет 2:1.

На 90-й минуте встречи к основному времени добавили еще три минуты.

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