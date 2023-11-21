Словения забила второй гол в ворота сборной Казахстана

На 86-й минуте матча Казахстан-Словения в ворота подопечных Магомеда Адиева хозяева поля забили еще один мяч, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Автором второго гола в ворота сборной Казахстана стал футболист Беньямин Вербич. Словения вышла вперед, счет 2:1.

На 90-й минуте встречи к основному времени добавили еще три минуты.