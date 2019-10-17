Как планируемый рост цен на бензин может сказаться на инфляции и потреблении населения

В МНЭ подсчитали, что это повысит потребительские цены только на 0.35 %, однако эксперт-экономист считает подобную оценку довольно оптимистичной.

Министерство национальной экономики подготовило проект постановления Правительства РК о внесении изменений в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо. Как следует из документа, акциз за одну тонну бензина составит 24 435 тенге, сейчас он составляет 10 500 тенге. О том, как рост акцизов на самое популярное автомобильное топливо может сказаться на инфляции и потреблении населения, рассуждает управляющий директор Центра исследований прикладной экономики Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает Zakon.kz.

-Вчера появились сообщения о предполагаемом повышении акцизов на бензин в Казахстане в 2,5 раза. При этом розничная цена на бензин должна увеличиться с текущих значений на 10 тенге, или на 6,5%. По оценкам Министерства национальной экономики (МНЭ), подобное удорожание топлива должно привести к дополнительному росту инфляции лишь на 0,35%. Однако, учитывая ощутимую величину повышения стоимости бензина и его мультипликативность в части влияния на цены других товаров и услуг, мы посчитали подобную оценку МНЭ довольно оптимистичной. В этой связи мы провели собственную оценку воздействия удорожания бензина на инфляционные процессы в Казахстане. Для этого мы использовали месячную динамику индексов цен на бензин и основных компонентов инфляции (индекса потребительских цен) Казахстана с января 2011 года по сентябрь 2019 года. В итоге величина временной выборки составила 105 наблюдений. Далее, в качестве основного инструментария проведения эмпирической оценки были применены классические модели векторных авторегрессионных уравнений (VAR – vector autoregression model), которые идеально подходят для решения подобного типа задач, – написал Олжас Тулеуов.

В результате, как пишет эксперт, были получены модельные оценки, демонстрирующие, что при удорожании бензина на 6,5%, в Казахстане в течение года продовольственные товары суммарно вырастут в цене на 0,71 процентных пункта (п.п.), непродовольственные товары – на 1,72 п.п., а платные услуги – на 0,46 п.п.

При этом сильнее всего, конечно же, подорожают услуги транспорта и затраты на эксплуатацию транспортных средств (на 2,52 п.п.), одежда и обувь (на 1,16 п.п.), предметы домашнего обихода и бытовая техника (на 0,86 п.п.), продукты питания и безалкогольные напитки (на 0,60 п.п.), услуги здравоохранения (на 0,90 п.п.). Меньше всего отреагирует стоимость услуг связи, ресторанов и гостиниц (на 0,21 п.п.).

- Вместе с тем общая инфляция в течение 12 месяцев с момента подорожания бензина на 6,5% увеличится на дополнительные 0,91 п.п. Что создаст определенные риски для Нацбанка в достижении таргета на 2020 год в 4-6%. Другими словами, если при прочих равных условиях инфляция по данным Нацбанка на прогнозном горизонте складывалась ближе к 6%, то в случае указанного выше роста цен на бензин, инфляция будет стремиться к значению 6,91%. И самым интересным в этом процессе будет то, что Нацбанк в целях снижения подобных инфляционных рисков логично повысит базовую ставку. И это может удержать инфляцию в коридоре. Однако не за счет снижения цен на бензин (так как это фактор инфляции предложения, не зависящий от монетарной политики), а за счет сдерживания роста цен (снижения потребления) продовольственных и в большей мере непродовольственных товаров. Как итог, качество потребления населения в Казахстане продолжит ухудшаться, – подытожил Олжас Тулеуов.

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