Рост цен на недвижимость прогнозируют эксперты

В Казахстане могут повыситься цены на недвижимость, считают эксперты. Однако повышение может произойти только в рамках инфляции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 апреля 24.kz, 2023 год отмечен перепадами цен. В этом году эксперты прогнозируют рост цен, но только в рамках инфляции.

"Недвижимость, как и любой товар, действительно, будет дорожать в рамках инфляции. "Первичка" будет дорожать в соответствии с инфляцией стройматериалов, а за ней, как всегда, идет "вторичка". Поэтому скачков не будет. Никаких больших перемен ожидать не стоит", – считает президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Александр Пак.

Также рост цен зависит от стройматериалов. В Казахстане строить дома стало дороже. За год стоимость необходимых материалов выросла на 6%. Больше чем на 7% подорожали гравий, песок, глина, минеральные изделия и не только. А вот некоторые стройматериалы, наоборот, подешевели: это стекло листовое, краски и лаки, проволока холодного вытягивания и паркет. Если же рассматривать динамику изменения цен по регионам, то строить стало дороже в столице, Шымкенте, Павлодарской, Улытауской и Жетысуской областях.

"В этом году больше всего жилье на первичном рынке за год, по данным Бюро нацстатистики, подорожало в Актобе и Кызылорде – почти на 9% и больше чем на 7%, соответственно. Что касается "вторички", то рост цен был замечен в Талдыкоргане и Атырау. На рынке аренды жилья цены значительно выросли в Жезказгане, Караганде и Атырау – больше чем на 20%", – пишет телеканал.

Отмечается, что за январь – февраль текущего года цены на новое жилье в стране повысились на 0,4%, на вторичное – на 1,7%. А вот арендная плата за благоустроенное жилье в феврале снизилась больше чем на 1% по сравнению с январем. Между тем эксперты прогнозируют и удорожание жилья в Алматы.

"Если власти начнут более тщательно подходить к выбору места и разрешительным документам, то есть проверять компании, у которых есть технологии сейсмостойкости, это приведет к снижению ввода жилья в Алматы. Если количество вводимого жилья уменьшается на определенный процент, то оно дорожает ровно наполовину от снижения ввода жилья", – заявил Александр Пак.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства и министр юстиции подписали совместный приказ, которым вносятся изменения в Правила ведения и пользования информационной системой "Единый государственный кадастр недвижимости".