Смертельный удар: боксер после боя скончался в больнице, не приходя в сознание

Он был нокаутирован в ночь с субботы на воскресенье.

Американский боксер Патрик Дэй в ночь с субботы на воскресенье провел последний бой в своей жизни, передает Zakon.kz.

Он был нокаутирован в ночь с субботы на воскресенье Чарльзом Конвэллом на шоу в Чикаго, после чего немедленно был доставлен в больницу, где впал в кому. Позже ему сделали операцию на мозге, однако в итоге врачи не смогли спасти его жизнь - спортсмен скончался в больнице, не приходя в сознание.

- WBC и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дэя. Он скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это тяжелое время, – говорится в сообщении WBC.

В бое Дэй- Конвэлл на кону стояли региональный титул по версии USBA. На счету Патрика 17 побед, одна ничья и четыре поражения. Главным поединком вечера бокса, в котором дрались Дэй и Конвэлл, была встреча Усик-Уизерспун. Погибшему боксеру Патрику Дэю было всего лишь 27 лет.

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