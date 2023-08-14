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В ЗКО нашли тело утонувшего подростка, его отец тоже скончался, не приходя в сознание

В ЗКО нашли тело утонувшего подростка, его отец тоже скончался не приходя в сознание Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В ЗКО утонули отец и его 17-летний сын. Сотрудники ДЧС ЗКО нашли тело подростка спустя четыре часа поисков, а отец, ранее спасенный из воды скончался не приходя в сознание, сообщает Zakon.kz

В ДЧС ЗКО пояснили, в момент спасения 49-летний мужчина находился без сознания. Специалисты провели сердечно-легочную реанимацию и передали его сотрудникам скорой помощи. Но реанимационные мероприятия не помогли, мужчина скончался, не приходя в сознание.

А далее спасатели обнаружили и извлекли из воды спустя 4 часа поисков тело парня - сына этого мужчины. На месте работали 12 спасателей и две единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Западно-Казахстанской области на реке Урал спасены три человека, поиски еще одного парня, 2006 года рождения, ведутся.

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