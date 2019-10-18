Что обсуждают на совещании под председательством Назарбаева

На совещании обсуждается ход реализации предвыборной программы партии.

В столице началось совещание под председательством Елбасы с участием членов Правительства, партии Nur Otan и ее фракции в Мажилисе Парламента, передает Zakon.kz.

Как сообщил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай, на совещании обсуждается ход реализации предвыборной программы партии.

- На совещании под председательством Нурсултана Назарбаева обсуждается ход реализации Предвыборной программы партии "Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание" и Плана нации "100 конкретных шагов", - написал Укибай в твиттере.

На совещании под председательством Нурсултана Назарбаева обсуждается ход реализации Предвыборной программы партии «Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание» и Плана нации «100 конкретных шагов». pic.twitter.com/13JuLWAI5T — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 18 октября 2019 г.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!