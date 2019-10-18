Что обсуждают на совещании под председательством Назарбаева
На совещании обсуждается ход реализации предвыборной программы партии.
Фото : Акорда18 октября 2019, 11:22
В столице началось совещание под председательством Елбасы с участием членов Правительства, партии Nur Otan и ее фракции в Мажилисе Парламента, передает Zakon.kz.
Как сообщил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай, на совещании обсуждается ход реализации предвыборной программы партии.
- На совещании под председательством Нурсултана Назарбаева обсуждается ход реализации Предвыборной программы партии "Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание" и Плана нации "100 конкретных шагов", - написал Укибай в твиттере.
На совещании под председательством Нурсултана Назарбаева обсуждается ход реализации Предвыборной программы партии «Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание» и Плана нации «100 конкретных шагов». pic.twitter.com/13JuLWAI5T— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 18 октября 2019 г.
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