Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Что обсуждают на совещании под председательством Назарбаева

На совещании обсуждается ход реализации предвыборной программы партии.

Фото : Акорда18 октября 2019, 11:22

В столице началось совещание под председательством Елбасы с участием членов Правительства, партии Nur Otan и ее фракции в Мажилисе Парламента, передает Zakon.kz.

Как сообщил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай, на совещании обсуждается ход реализации предвыборной программы партии.

- На совещании под председательством Нурсултана Назарбаева обсуждается ход реализации Предвыборной программы партии "Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание" и Плана нации "100 конкретных шагов", - написал Укибай в твиттере.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты