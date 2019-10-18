Руководитель управления здравоохранения Атырауской области подала в отставку

В пресс-службе областного акимата подтвердили отставку Маншук Аймурзиевой.

Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева сегодня подала в отставку, сообщают источники "АЖ" в облакимате.

В пресс-службе областного акимата подтвердили отставку Маншук Аймурзиевой.

- Руководитель управления здравоохранения покинула должность. Акиматом области делается особенный акцент на сферу здравоохранения, каждый год на нужды медиков выделяются необходимые средства, финансирование растет, решаются все текущие потребности роддомов, больниц и мед.учреждений. Управлением здравоохранения ведется работа по приведению в соответствие всех норм согласно требованиям. Ко всем виновным будут применены меры. Заместитель акима области, курирующий сферу здравоохранения, получил строгий выговор, - сообщили в пресс-службе.

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