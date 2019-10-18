Итальянский виртуоз Марио Стефано Пьетродарки выступит в "Астана Опера"

О силе чарующей и таинственной магии бандонеона итальянского инструменталиста знают во всем мире.

Прославленный аккордеонист и бандонеонист выйдет на сцену Камерного зала совместно со знаменитыми казахстанскими музыкантами 30 октября в концерте "Музицируем вместе" из цикла "Музыкальный перекресток". Камерный оркестр "Астана Опера" выступит под руководством известного дирижера Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу государственного театра оперы и балета "Астана Опера".



Проект "Музыкальный перекресток" полюбился жителям и гостям столицы не только благодаря оригинальным программам концертов, но и тем, что в них с большим удовольствием принимают участие специальные гости - музыканты из разных стран мира.

Первый концерт из этого цикла в VII театральном сезоне откроют солист и концертмейстер симфонического оркестра "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов, солистка оркестра Айсулу Байкенова, виолончелист Курванжан Ахатов, а также молодой казахстанский пианист Ерлан Серкебаев. В программу вечера вошли произведения известного казахстанского композитора Артыка Токсанбаева – Трио для фортепиано, скрипки и виолончели "Степные зарисовки" и сочинения знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы – "Четыре времени года в Буэнос-Айресе" и "История танго".

Талантливые музыканты неизменно демонстрируют тонкое искусство ансамблевого исполнительства.

Гость вечера – блестящий исполнитель, обладающий утонченным музыкальным вкусом, Марио Стефано Пьетродарки выиграл множество национальных и международных конкурсов. В 2001 году стал лауреатом престижного конкурса World Trophy C.M.A., проводившийся в городе Лорьян, Франция. В июне 2002 года он был приглашён на программу "Premio Barocco"; его концерт с известной певицей Антонеллой Руджеро в Галлиполи транслировалось компанией Rai 1. В 2012 году вместе с Эрвином Шроттом и Анной Нетребко выступал в крупнейших городах Германии, Англии и Дании. В том же году он записал DVD "Live in Portofino" при участии Андреа Бочелли.

Помимо Италии, Марио Стефано Пьетродарки выступает с концертами в Англии, Франции, Бельгии, Хорватии, Сербии, Германии, США, Польше, Португалии, Финляндии, Швейцарии, Венгрии, Канаде, Армении, России, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Турции, Ливане, Беларуси, Китае, теперь и в Казахстане.

Начало концерта в 19:00

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