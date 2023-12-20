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Знаменитый итальянский тренер признал Марию Шарапову выдающейся теннисисткой

Рикардо Пьятти признал Марию Шарапову выдающийся теннисисткой Фото: Twitter/RPiatti
Известный итальянский тренер Рикардо Пьятти, бывший наставник Новака Джоковича, Янника Синнера и Марии Шараповой, поделился воспоминаниями о совместной работе с российской теннисисткой, сообщает Zakon.kz.

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Итальянский специалист сотрудничал с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой на закате ее карьеры. Рикардо Пьятти признался, что очень восхищен пятикратной чемпионкой турниров "Большого шлема".

"К сожалению, больше всего меня впечатлил игрок, которого я тренировал меньше всего, а именно около 10 месяцев. Это женщина и это Мария Шарапова. Я тренировал многих мужчин: Джоковича, Любичича и других. Но с Шараповой все было по-настоящему особенным, потому что она приближалась к завершению карьеры и хотела открыть для себя другую сторону тенниса. У меня была возможность поработать с ней, и за то время я смог оценить ее образ мышления. У нее есть приоритеты, и она их очень хорошо знает. Мария полностью отдается работе. Шарапова уважала всех членов команды и с каждым поддерживала близкий контакт. Печально, что вместе мы не смогли выиграть ни одного трофея. Она была единственной, с кем я работал и ничего не выиграл", – приводит слова Пьятти First Sportz со ссылкой на Monaco TV.

Мария Шарапова выступала на профессиональном уровне с 2001 по 2020 год. Она единственная российская теннисистка, установившая уникальное карьерное достижение на мэйджорах: уроженке Нягани покорились все четыре турнира "Большого шлема". Бывшая первая ракетка мира одержала победу на Уимблдоне-2004, US Open- 2006, Australian Open-2008 и дважды на "Ролан Гаррос" (2012 и 2014). Марии также не было равных на WTA Finals-2004. Россиянка завершила свою карьеру в 2020 году с 36 титулами.

Ранее Мария Шарапова рассказала о целях в бизнесе.

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