Поклонник не выдержал веса Леди Гаги и упал с ней со сцены на глазах у всех

Страстные действия певицы Леди Гаги на сцене привели к позору. Известная артистка пригласила одного из поклонников на сцену и начала лезть на него на глазах у всех, но вместо ожидаемого эффекта случился конфуз, передает Zakon.kz.

В порыве страсти эпатажная Леди Гага так увлеклась парнем на сцене, что он не смог устоять на ногах под тяжестью взгромоздившейся на него певицы. Десятки тысяч человек, присутствовавших на концерте, с разных ракурсов сняли эффектное падение сладкой парочки со сцены - так громко звезда вряд ли падала со сцены во время выступлений.

