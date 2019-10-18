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Поклонник не выдержал веса Леди Гаги и упал с ней со сцены на глазах у всех

В порыве страсти эпатажная Леди Гага так увлеклась парнем на сцене, что он не смог устоять на ногах.

Фото : Instagram18 октября 2019, 15:51

Страстные действия певицы Леди Гаги на сцене привели к позору. Известная артистка пригласила одного из поклонников на сцену и начала лезть на него на глазах у всех, но вместо ожидаемого эффекта случился конфуз, передает Zakon.kz.

В порыве страсти эпатажная Леди Гага так увлеклась парнем на сцене, что он не смог устоять на ногах под тяжестью взгромоздившейся на него певицы. Десятки тысяч человек, присутствовавших на концерте, с разных ракурсов сняли эффектное падение сладкой парочки со сцены - так громко звезда вряд ли падала со сцены во время выступлений.

По некоторым данным, после падения Гага смогла сама вернуться на сцену и продолжила выступление на должном уровне.


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