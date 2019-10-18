Поклонник не выдержал веса Леди Гаги и упал с ней со сцены на глазах у всех
В порыве страсти эпатажная Леди Гага так увлеклась парнем на сцене, что он не смог устоять на ногах.
Страстные действия певицы Леди Гаги на сцене привели к позору. Известная артистка пригласила одного из поклонников на сцену и начала лезть на него на глазах у всех, но вместо ожидаемого эффекта случился конфуз, передает Zakon.kz.
В порыве страсти эпатажная Леди Гага так увлеклась парнем на сцене, что он не смог устоять на ногах под тяжестью взгромоздившейся на него певицы. Десятки тысяч человек, присутствовавших на концерте, с разных ракурсов сняли эффектное падение сладкой парочки со сцены - так громко звезда вряд ли падала со сцены во время выступлений.
why did the spotlight follow them i'm crying ???? pic.twitter.com/4cuxovvkHr— Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) October 18, 2019
По некоторым данным, после падения Гага смогла сама вернуться на сцену и продолжила выступление на должном уровне.
Genteee.. A perna dele quebrou?#Enigma pic.twitter.com/YM7ITzVc1z— Rᴏᴄᴋᴇᴛ #9 (@artpopix) October 18, 2019
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