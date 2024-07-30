Леди Гага сообщила, что выходит замуж

Американская поп-исполнительница Леди Гага официально объявила о помолвке с бизнесменом Майклом Полански, сообщает Zakon.kz.

Они познакомились в 2019 году, пишет Daily Mail.

Певица находится в Париже, где участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр. После торжества артистка осталась, чтобы посмотреть соревнования. Во время турнира по плаванию к ней подошел премьер-министр Франции Габриэль Атталь, которого она познакомила с Майклом. Певица представила бизнесмена как своего жениха.

В июне предполагалось, что Леди Гага беременна. Папарацци засняли селебрити на свадьбе сестры, а на ней было облегающее платье. Показалось, что у исполнительницы заметно округлился живот. На следующий день артистка опровергла домыслы общественности.

"Не беременна, просто отчаянно рыдаю в спортзале", – в шутку сказала она.

Ранее ряд СМИ писал, что Полански проявляет жестокость по отношению к певице. Близкие артистки считают, что мужчина помешан на контроле и негативно влияет на ее состояние. Инсайдер также отметил, что возлюбленный певицы взял на себя основную часть обязанностей ее менеджера.

38-летняя Леди Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта) могла дважды выйти замуж. В начале карьеры она встречалась с музыкантом Люком Карлом. Но мужчина был неверен и не был заинтересован в женитьбе.

Спустя много лет артистка познакомилась с актером Тейлором Кинни. Мужчина сделал предложение руки и сердца певице. Однако позже пара расторгла помолвку.

Кроме того, ходили слухи, что именно она стала причиной расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк. С актером она сблизилась на съемках фильма.

Ранее стало известно, что Леди Гага снялась в фильме "Джокер: Безумие на двоих".