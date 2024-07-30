Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Леди Гага сообщила, что выходит замуж

Сообщила, что выходит замуж, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 10:26 Фото: Instagram/ladygaga
Американская поп-исполнительница Леди Гага официально объявила о помолвке с бизнесменом Майклом Полански, сообщает Zakon.kz.

Они познакомились в 2019 году, пишет Daily Mail.

Певица находится в Париже, где участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр. После торжества артистка осталась, чтобы посмотреть соревнования. Во время турнира по плаванию к ней подошел премьер-министр Франции Габриэль Атталь, которого она познакомила с Майклом. Певица представила бизнесмена как своего жениха.

В июне предполагалось, что Леди Гага беременна. Папарацци засняли селебрити на свадьбе сестры, а на ней было облегающее платье. Показалось, что у исполнительницы заметно округлился живот. На следующий день артистка опровергла домыслы общественности.

"Не беременна, просто отчаянно рыдаю в спортзале", – в шутку сказала она.

Ранее ряд СМИ писал, что Полански проявляет жестокость по отношению к певице. Близкие артистки считают, что мужчина помешан на контроле и негативно влияет на ее состояние. Инсайдер также отметил, что возлюбленный певицы взял на себя основную часть обязанностей ее менеджера.

38-летняя Леди Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта) могла дважды выйти замуж. В начале карьеры она встречалась с музыкантом Люком Карлом. Но мужчина был неверен и не был заинтересован в женитьбе.

Спустя много лет артистка познакомилась с актером Тейлором Кинни. Мужчина сделал предложение руки и сердца певице. Однако позже пара расторгла помолвку.

Кроме того, ходили слухи, что именно она стала причиной расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк. С актером она сблизилась на съемках фильма.

Ранее стало известно, что Леди Гага снялась в фильме "Джокер: Безумие на двоих".

Читайте также

Беспорядки в Венесуэле: пострадали уже 20 военных
Беспорядки в Венесуэле: пострадали уже 20 военных
В Венесуэле после выборов начались столкновения между полицией и протестующими
В Венесуэле после выборов начались столкновения между полицией и протестующими
Грузовое поезд сошел с рельсов, рельсы, поезд, груз, авария, сход с рельсов, транспортное происшествие
Пассажирский поезд сошел с рельсов в России
Айсулу Омарова
Леди Гага 2024 год Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Казахстанский Юра Шатунов обратился к армии фанатов
"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши обратился к армии фанатов
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: