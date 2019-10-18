Религиозные объединения Алматы отметили День духовного согласия

В южном мегаполисе прошел концерт, посвященный празднику.

Организаторами мероприятия выступили ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в РК» и Клуб руководителей религиозных объединений г. Алматы при поддержке Управления общественного развития города, сообщает Zakon.kz.

Праздничный концерт прошел в Евразийской юридической академии имени Динмухаммеда Кунаева. В мероприятии участвовали руководители и члены религиозных, представители государственных органов, НПО, средств массовой информации, а также эксперты, религиоведы, студенческая молодежь.

Целью мероприятия было популяризация ценностей светскости государства, укрепление межконфессиональных отношений и развитие духовного согласия. В его рамках состоялось торжественное собрание, затем - концертная программа с участием творческих коллективов различных религий и этносов.

Как известно, День Духовного согласия в нашем календаре появился 27 лет назад. В 1992 году в Алматы по инициативе Елбасы прошел первый Всемирный конгресс духовного согласия, и его участники приняли манифест, в котором объявили 18 октября Днем духовного согласия. Как отметил отец Лазарь Жуковский, настоятель Римско-Католической церкви, День духовного согласия - это день моратория на конфликты и столкновения, день поиска примирения, день милосердия и помощи ближнему.

- Утверждение в 1992 году Дня духовного согласия, ставшего для казахстанцев национальным праздником, свидетельствует о прозорливости и мудрости руководства страны в обеспечении межэтнического и межконфессионального согласия в тяжелое переходное время, - подчеркнул отец Лазарь Жуковский.

С приветственным словом на праздничном концерте выступили заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, главный имам Центральной мечети Еркинбек Шокай, протоирей, руководитель отдела по взаимоотношению церкви и обществ РПЦ Казахстана Александр Суворов, завкафедрой кафедрой религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби, доктор философских наук, профессор Айнур Курманалиева, старший представитель Церквей евангельских христиан-баптистов Алексей Лубошников и другие.



- Дорогие алматинцы, позвольте поздравить вас от имени акима и акимата Алматы с большим праздником - Днем духовного согласия! Это праздник, который объединяет представителей всех национальностей и народностей, проживающих в Казахстане, в том числе членов всех религиозных конфессий, которые есть на сегодняшний день в нашем городе и в нашей стране. Этого мы достигли благодаря обретению независимости нашего государства, - подчеркнул замакима Ержан Бабакумаров. - Этот праздник имеет большой глубокий смысл, он объединяет всех казахстанцев независимо от национальности и вероисповедания, укрепляет мир и согласие в казахстанском обществе, и в нашем городе. Как доказательство этого, с 2017 года в Алматы действует Клуб лидеров религиозных объединений, который стал площадкой для представителей различных религиозных конфессий, где они могут обмениваться своими мнениями и обсуждать различные религиозно-общественные вопросы, вносить свой вклад в духовно-нравственное воспитание наших молодежи.

Обращаясь к священнослужителям и руководителям религиозных объединений, Ержан Бабакумаров отметил, что власти города высоко ценят проводимую ими работу на благо общества и искренне пожелал им доброго здоровья, долгих лет жизни, успехов в их высокой миссии.

- Для каждого из нас главное – мир, согласие и единство народов, - подчеркнул в своем приветственном слове главный имам Алматы Еркинбек Шокай. - Единство народов – это сила. Единство народов существует для сохранения покоя и мира между народами разных национальностей. Единство народов помогает нам развивать дружественные, политические, экономические и социальные отношения, решать глобальные проблемы и вопросы, предотвращать теракты, насилие и, в конечном счете, приводит к общему согласию и миру. Вот почему День духовного согласия так важен казахстанцам, вот почему мы дорожим своей стабильностью, независимостью, взаимоуважением, взаимопощью, процветанием и сообща работаем над тем, чтобы и дальше укреплять эти непреходящие ценности.

- Единство в многообразии - наше общее достижение, которое надо беречь, согласие между этносами и конфессиями - наше главное достижение, символ Казахстана, гарантия успешного социально-экономического и общественно политического развития нашей страны, - отметил в своем выступлении протоирей РПЦ Казахстана Александр Суворов. - Казахстан по праву называют перекрестком цивилизаций, наша страна исконно является естественной границей между крупнейшими мировыми религиями. Я сам родился и вырос в Алматы и горжусь, что у нас такое сильное переплетение культур и религиозных праздников. Перестает быть редкостью, когда мусульманин может на Рождество Христово окунуться в проруби, а православный в священный праздник Рамадан проводит ауызашар. Это добрые и уникальные традиции, они скрепляют и объединяют нас и это здорово.

- Вот уже 27 лет Казахстан отмечает День духовного согласия, - говорит профессор Айнур Курманалиева. – На сегодняшний день в нашей стране действуют 18 религиозных конфессий, и каждая конфессия вносит свой вклад в укрепление мира, духовного согласия и духовно-нравственного воспитания нашей молодежи, и это является гарантом дальнейшего развития и процветания нашей страны и нашего города.

- Мы полностью поддерживаем слова Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева: «Толерантность и готовность к диалогу в наших душах; мечеть и православный храм, костел и синагога рядом с друг с другом в наших городах; мир и согласие на нашей земле – это очевидные истины и реалии жизни казахстанцев», - сказал старший представитель Церквей евангельских христиан-баптистов Алексей Лубошников. – Поздравляем казахстанцев с Днем духовного согласия, в том числе членов Клуба лидеров религиозных объединений города Алматы, усилиями которого мы дружно отмечаем сегодня этот праздник, и желаем всем мира и добра.

В честь Дня духовного согласия силами религиозных объединений Алматы был подготовлен концерт, который открыли юные домбристы под руководством Гульжамал Шаяхметовой.

Затем выступил сводный хор Церквей евангельских христиан-баптистов исполнением песни «Благослови душа моя Господа».

Затем прозвучали песни «Аллилуя» в исполнении представителя Римской католической церкви Луизы Аруповой, «С любовью» (Рада Охман Жаксылыкова, «Насихат» (Гульжамал Шаяхметова), «Казак вальси» (Диляра Куанышева).

Вокально-хореографическую композицию «Самовар» представил вокально-хореографический ансамбль Вознесенского кафедрального собора «Сюрприз» Русской православной церкви. Также были другие номера.

Торгын Нурсеитова

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