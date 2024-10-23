Ко Дню Республики в Алматы прошел праздничный концерт

Во Дворце Республики прошел праздничный концерт, посвященный главному национальному празднику – Дню Республики.

В мероприятии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, члены Общественного совета, депутаты маслихата, представители интеллигенции, работники сферы здравоохранения, образования, культуры и граждане, награжденные сегодня государственными наградами.

Фото: акимат Алматы

Торжественная часть концерта началась с выноса на сцену Государственного флага Республики Казахстан и исполнения Государственного гимна заслуженным деятелем страны Талгатом Кузембаеым.

Фото: акимат Алматы

В программе прозвучали патриотические песни в исполнении группы SteppeSons, Карины Абдуллиной, ARO и Жубаныша Жексенулы, Жанар Дугаловой, группы ALPHA и других известных артистов. Композиция известного домбриста-кюйши Асылбека Енсепова "Река любви" на этот раз прозвучала в сопровождении дуэта скрипок.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, Байгали Серкебаев исполнил вместе с молодым исполнителем Kyle Ruh попурри из песен A’Studio под яркое световое шоу. Кумир молодежи Sadraddin спел песню "Мелодрама", а легендарный коллектив "Дос-Мұқасан" – знаменитые хиты "Алматы түнi" и "Қайдасың?". Также на сцене были поставлены танцевальные и творческие номера балетом Wake up, символизирующие любовь к Родине.

Фото: акимат Алматы

Завершился концерт композицией "Атамекен" в исполнении народной артистки Розы Рымбаевой и заслуженного деятеля Республики Казахстан Биржана Хасангалиева в сопровождении хора, под которую на сцену вышли все участники концерта.