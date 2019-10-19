Тургумбаев поздравил спасателей с профессиональным праздником

Ежегодно в стране спасателями совершаются более 60 тысяч выездов на пожары и загорания, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-спасательных работ.

День Спасателя отмечается ежегодно 19 октября, в день образования Государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Накануне профессионального праздника системы гражданской защиты в Комитете по ЧС прошло торжественное собрание с участием Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Как отметил в своей поздравительной речи министр, ежегодно в стране спасателями совершаются более 60 тысяч выездов на пожары и загорания, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-спасательных работ.

- При этом сотрудники ведомства каждый год спасают более 10 тысяч человек. Изо дня в день, проявляя мужество, героизм и самоотверженность, спасатели показывают преданность и добросовестное отношение к своему делу. Пусть ваш профессионализм, оперативность, решительность и в дальнейшем служат защите и спасению населения при чрезвычайных ситуациях, - сказал Тургумбаев.

Наиболее серьезными происшествиями, последствия которых спасатели ликвидировали в текущем году, стали взрывы в многоэтажном доме в Таразе, газового оборудования молочного комбината в Нур-Султане, на складе с боеприпасами воинской части в Арыси. Участвовали в ликвидации аварии на нефтяном месторождении "Каламкас" Мангистауской области. Боролись с крупными природными пожарами в регионах Казахстана. Обеспечивали минимизацию последствий паводковых и селевых проявлений в стране.

Героические действия сотрудников КЧС и граждан при таких сложных чрезвычайных ситуациях были высоко отмечены Главой государства.

Так, указом Касым-Жомарта Токаева государственными наградами награждены 29 наиболее отличившихся сотрудников органов гражданской защиты.

Ко Дню Спасателя за вклад в развитие Государственной системы гражданской защиты ведомственными наградами МВД награждены 459 сотрудников и ветеранов органов гражданской защиты, полиции, гражданских лиц, представителей местных исполнительных и других органов. Кроме того, 19 сотрудникам присвоены досрочные звания и звания на одну ступень выше.

Ведомственные награды, грамоты и благодарственные письма вручены также ветеранам, вносящим большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и сохранение славных традиций спасателей.

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