В Шымкенте поздравили спасателей с профессиональным праздником

Как известно, ежегодно 19 октября в Казахстане отмечается профессиональный праздник – День спасателей. В этом году Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан исполняется 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Эта знаменательная дата стала важной вехой в истории становления и развития системы гражданской защиты страны.

В честь юбилея аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в праздничном мероприятии, поздравил сотрудников и ветеранов ведомства, внесших значительный вклад в укрепление системы гражданской защиты. В рамках торжества он вручил отличившимся работникам благодарственные письма и ключи от специализированных автомобилей.

Фото: акимат Шымкента

"Ваш самоотверженный труд во имя безопасности страны и благополучия граждан – яркий пример мужества и верности Родине. Вы с честью выполняете свой долг, ежедневно рискуя жизнью ради спасения людей. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе", – подчеркнул Габит Сыздыкбеков.

Фото: акимат Шымкента

Кроме того, глава города ознакомился с выставкой современной пожарно-спасательной техники и оборудования, представленной подразделениями Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Фото: акимат Шымкента

Стоит отметить, что сегодня в структуре городского департамента трудятся около тысячи сотрудников. Безопасность шымкентцев обеспечивают специалисты 10 пожарных частей и оперативно-спасательного отряда.

В связи с расширением территории города ведется системная работа по повышению уровня безопасности, строительству новых пожарных депо, а также созданию современных многофункциональных центров, объединяющих службы ЧС, скорой помощи и полиции.

Кроме того, за последние годы были открыты испытательная пожарная лаборатория и медицинский центр, приобретены 43 единицы новой техники. Для повышения уровня подготовки спасателей обустроены спортивная площадка и тренировочные зоны.