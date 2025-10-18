#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
События

В Шымкенте поздравили спасателей с профессиональным праздником

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 16:47 Фото: акимат Шымкента
Как известно, ежегодно 19 октября в Казахстане отмечается профессиональный праздник – День спасателей. В этом году Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан исполняется 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Эта знаменательная дата стала важной вехой в истории становления и развития системы гражданской защиты страны.

В честь юбилея аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в праздничном мероприятии, поздравил сотрудников и ветеранов ведомства, внесших значительный вклад в укрепление системы гражданской защиты. В рамках торжества он вручил отличившимся работникам благодарственные письма и ключи от специализированных автомобилей.

Фото: акимат Шымкента

"Ваш самоотверженный труд во имя безопасности страны и благополучия граждан – яркий пример мужества и верности Родине. Вы с честью выполняете свой долг, ежедневно рискуя жизнью ради спасения людей. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе", – подчеркнул Габит Сыздыкбеков.

Фото: акимат Шымкента

Кроме того, глава города ознакомился с выставкой современной пожарно-спасательной техники и оборудования, представленной подразделениями Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Фото: акимат Шымкента

Стоит отметить, что сегодня в структуре городского департамента трудятся около тысячи сотрудников. Безопасность шымкентцев обеспечивают специалисты 10 пожарных частей и оперативно-спасательного отряда.

В связи с расширением территории города ведется системная работа по повышению уровня безопасности, строительству новых пожарных депо, а также созданию современных многофункциональных центров, объединяющих службы ЧС, скорой помощи и полиции.

Кроме того, за последние годы были открыты испытательная пожарная лаборатория и медицинский центр, приобретены 43 единицы новой техники. Для повышения уровня подготовки спасателей обустроены спортивная площадка и тренировочные зоны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Усиление ветра и заморозки: синоптики предупредили о непогоде в Астане и 16 областях
17:25, Сегодня
Усиление ветра и заморозки: синоптики предупредили о непогоде в Астане и 16 областях
Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником
12:46, 05 октября 2024
Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником
Какие профессиональные праздники будут в Казахстане
11:32, 18 мая 2023
Какие профессиональные праздники будут в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: