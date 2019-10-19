Аружан Саин обратилась к родителям особенных детей

Детям с особыми потребностями в жизни реализовать себя сложнее, чем обычному ребенку.

Уполномоченный по правам ребенка в РК, общественный деятель Аружан Саин высказалась о трудностях, с которыми сталкиваются особенные дети в Казахстане и рассказала, что в скором времени благодаря ожидаемым нововведениям на государственном уровне им станет еще легче социализироваться, передает Zakon.kz.

Детям с особыми потребностями в жизни реализовать себя сложнее, чем обычному ребенку. Но ввиду того, что у ребенка в чем-то возможности ограничены, у него гораздо сильнее мотивация.

- Человек, который может ходить, бегать, видеть, слышать, зачастую не ценит того счастья, которым он обладает, и не использует эти возможности на 100% во благо своего развития. А ребята, у которых таких возможностей нет, очень хотят добиться того, о чем о ни мечтают. И даже если есть факторы, которые им мешают, ограничивают их возможности, это их не останавливает. Наоборот, они более настойчивые, трудолюбивые, упрямо идут к своей цели, что зачастую достигают результатов гораздо больших, чем обычный здоровый ребенок, - сказала Аружан Саин в кулуарах инклюзивного фестиваля "Аман келешек" - "Здоровое будущее" в Алматы.

Она призвала родителей, у кого появились на свет особенные детки, не отказываться от них

- Если есть какая-то проблема, то это всегда шанс, нужно воспринимать это как трамплин для достижения успеха. И родителям детей нужно обязательно уделять внимание тому, чтобы раскрыть возможности ребенка. Потому что, если ребенку родители не помогают, даже здоровый ребенок вырастет, так скажем, не достигнув того, чего он может. А детей с ограниченными возможностями зачастую первыми списывают со счетов родители, думаю, мол, раз он в коляске, раз у него не работают ручки, он не видит или не слышит, значит, что поделать, придется ему как-нибудь жить. Но это не так. Я во время работы на телевидении приглашала героев-детей с ограниченными возможностями, которые добились успеха, и среди них девочка с ДЦП, которая занимается плаванием и собрала огромное количество медалей на международных соревнованиях, ребята, которые не видят, но так прекрасно поют, что здоровый ребенок позавидовал бы такому голосу, дети, которые не слышат, но так выражают через свои картины любовь к миру, что очень сложно за ними угнаться в этом искусстве. И таких реальных примеров множество, - отметила Аружан Саин.

На должности Уполномоченного по правам ребенка в РК она ведет активную работу по тому, чтобы создать больше возможностей для развития детей и молодежи, как здоровой, так и с особыми потребностями. На данный момент есть желание всех родителей, одобрение, понимание и поддержка руководства страны в лице Президента Касым-Жомарта Токаева, идет работа над тем, чтобы органы исполнительной власти республиканской и на местах выполнили эту задачу.

- На уровне Правительства я проговорила это с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым, очень ему благодарна, что каждая его встреча с местными исполнительными органами в том числе включает в себя постановку акцентов на том, чтобы финансы направлялись на детей. Очень благодарна министерству образования и науки, которое сейчас разрабатывает подушевое финансирование, в которое будет входить два обязательных кружка или секции на одного ребенка, и деньги из бюджета пойдут за детьми. Разговаривала с министром культуры и спорта, она тоже поддерживает, но здесь главная задача – направить бюджеты культуры и спорта, республиканские и местные, на то, чтобы они не тратили их на формальные концерты и праздники, а полностью направили на работу с детьми, оплату кружков и секций для детей, их выезды на республиканские соревнования. Это уже инвестиции в будущее, а не "осваивание бюджета". Министерство здравоохранения также поддерживает, поскольку это касается физического и психоэмоционального здоровья казахстанцев, профилактике различных заболеваний. Теперь предстоят встречи с блоком Правительства, который отвечает за финансы, чтобы совместно разработать систему, при которой невозможно будет тратить деньги на другие цели, а направить их на данную важнейшую государственную задачу, - заключила Аружан Саин.

Распоряжением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 18 июля этого года Аружан Саин назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан.

Альберт Ахметов

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