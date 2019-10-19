Китайские туристы забыли ребенка в поезде и он уехал в Рим

Малыш был напуган и не мог попросить о помощи, так как говорил только по-китайски.

Во Флоренции китайские туристы забыли своего сына в поезде, следующем в Рим, сообщает РИА Новости.

Родители решили, что пятилетний ребенок самостоятельно покинул вагон, поэтому искали его на вокзале Санта-Мария-Новелла. Но мальчик из вагона не выходил, остался в поезде, который увез его в Рим. Малыш был напуган и не мог попросить о помощи, так как говорил только по-китайски.

Сотрудники полиции на флорентийском вокзале связались с проводником поезда, который обнаружил ребенка в одном из вагонов и передал полицейским на римском вокзале Термини.

В ожидании приезда родителей, полицейские заботились о мальчике, занимая играми и рисованием.

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