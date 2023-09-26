Бродячие собаки в поисках еды разрыли 40 могил в Шымкенте

В Шымкенте о помощи попросили смотрители кладбищ. Бродячие собаки раскопали 40 могил, сообщает Zakon.kz.

Смотритель кладбища в микрорайоне Ынтымак рассказал КТК: сначала думали, что на погосте орудуют вандалы. Но, оказалось, свежие могилы разрывают бродячие собаки. Вокруг – чьи-то кости, а внутри мазаров – помет.

"Мы обращались в отлов. Отстреливать собак сейчас нельзя. А чтобы снотворным стрелять, надо с расстояния 3-4 м попасть. Толку нет никакого. Не знаем, что они делают. Выкапывают тела, что ли, и едят? Мы постоянно дежурим, закапываем разрытые могилы". Смотритель кладбища Шухратбек Исраилов

Живым собаки тоже не дают покоя. Жители говорят, в последнее время стаи становятся все больше. С начала года от укусов пострадали 1700 человек. Большинство из них – дети.

"За школьников страшно. Недавно на улице Куртаева на одного ребенка собака набросилась. Страшно. Особенно когда вечером в сумерках дети домой идут или рано утром. Одна собака каждые полгода 6-7 щенков может принести, а за год их сколько, посчитайте! Сколько лет деньги на отлов выделяют, а все бесполезно. Права собак стали выше прав людей". Рысбай Асанулы

В Шымкенте 6 бригад, которые занимаются отловом. В прошлом году они собрали на городских улицах 40 тыс. бродячих собак и кошек. В этом году отловили в два раза меньше. Выделено на это 264 млн тенге.

"В этом году было отловлено 16 800 собак, из которых усыпили 13,5 тыс. Эвтаназия проводится с обезболиванием, чтобы животное ничего не почувствовало. Потом их уничтожают в специальных биотермических ямах. Еще 4200 собак забрали зооволонтеры. Отстреливать собак нельзя по закону". Руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента Ерлан Аденов

Ранее на встрече с жителями Жетысуского района акиму Алматы пожаловались на бродячих собак и попросили решить эту проблему.