Экономист указал на риски налоговой амнистии для бизнеса в Казахстане

В Казахстане с помощью методов налогового регулирования стимулируют потребительский спрос.

Доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов рассказал о том, как может повлиять на экономику Казахстана освобождение малого бизнеса от налогов, сообщает Sputnik Казахстан.

Он сравнил уровень налоговой нагрузки в странах ЕАЭС, отметив, что в Казахстане он один из самых низких.

- Казахстан, предоставляя льготы и преференции предприятиям, снижая общий уровень налоговой нагрузки на экономику и бизнес, стимулирует рост инвестиций в основной капитал. И, действительно, за последние несколько лет поток прямых инвестиций в экономику Казахстана существенно возрос. Ставка делается на представление льгот и преференций, которые в дальнейшем создадут благоприятные условия для инвестиционного климата, за счет чего делается расчет на расширение налогооблагаемой базы, - отметил Алисенов.

В Казахстане с помощью методов налогового регулирования стимулируют потребительский спрос. В целях повышения конкурентоспособности товаров на рынке ЕАЭС Казахстан делает ставку на снижение налогов, которые включаются в состав цены.

Также он указал на несравнимо низкие социальные страховые взносы в Казахстане – порядка 15%, в то время как в России они равны 30%, в Беларуси - 34%. Страховые взносы включаются в себестоимость продукции.

- Если государство идет на послабление, это, с одной стороны, стимулирует развитие отдельных отраслей и секторов экономики, но с другой стороны, это повышенные риски в том числе для дальнейшего финансирования такой чувствительной сферы, как социальная, - отметил экономист.

При этом он допустил, что снижение налоговой нагрузки может иметь политическую подоплеку.

Кого освободят от налогов в Казахстане

С 2020 года планируется, что более миллиона индивидуальных предпринимателей в сфере малого и микробизнеса будут освобождены от уплаты подоходных налогов на три года. По расчетам казахстанских властей, потери бюджета в год составят более 200 миллиардов тенге (515 миллионов долларов).

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