Налоговая амнистия в Казахстане: что нужно знать

Власти Казахстана запускают налоговую амнистию для субъектов микро- и малого бизнеса в рамках подготовки к введению нового Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Механизм списания штрафов и пени уже закреплен постановлением правительства, сообщили на площадке НПП "Атамекен" по итогам онлайн-встречи представителей бизнеса и госорганов.

"Алгоритм действий для предпринимателей предельно прозрачен. При условии полной уплаты основной суммы недоимки, возникшей до начала 2026 года, пени и штрафы в отношении микро- и малого бизнеса будут списаны. Окно возможностей для проведения этой процедуры откроется 1 января и продлится до 31 марта 2026 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что списание коснется и штрафов по линии КоАП, зафиксированных на начало года, что фактически означает финансовую перезагрузку для тысяч субъектов микро- и малого бизнеса.



29 декабря 2025 года в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана объявили хорошую новость для предпринимателей.

