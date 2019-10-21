Какое место в международных рейтингах занимает казахстанское образование

Наша страна с 2017 года является участником комитетов ОЭСР по образовательной и инновационной политике.

Какое место занимает казахстанское образование в международных рейтингах, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе Правительственного часа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

По словам министра, Казахстан с 2017 года является участником комитетов ОЭСР по образовательной и инновационной политике. В международном рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD по субфактору "Образование" среди 64 стран мира Казахстан занимает 26-е место. Из 20 показателей данного рейтинга по пяти Казахстан стоит на первом месте.

В Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) 2019 года по фактору "Навыки" Казахстан занял 57 место из 140 стран. Также, в 2019 году в международном конкурсе "WorldSkills International" наша сборная заняла 14 место.

- Если в PIRLS по пониманию текста и читательской грамотности наши школьники на 27 месте, то в TIMSS по академическим знаниям в математике и естествознанию являются одним из лучших и вошли 10 лидирующих стран. Результаты PISA-2018 будут известны в декабре текущего года, - сказал Асхат Аймагамбетов.

Напоминаем, что PIRLS, TIMSS, PISA – показатели грамотности для разных возрастов и отраслей знания. Если PIRLS отражает способность школьников младших классов использовать материал, полученный на уроке, то TIMSS измеряет качество естественно-научных и математических знаний. PISA же оценивает навыки подростков.

В 2018 году Казахстан впервые участвовал в международном исследовании TALIS. Это самое масштабное исследование учителей, директоров и образовательной среды в школах. Результаты исследования сопоставимы с результатами стран ОЭСР, в некоторых позициях имеются преимущества.

К примеру, казахстанский учитель моложе учителей большинства стран ОЭСР на 3 года. Средний возраст 41 лет. В странах ОЭСР - 44. Казахстан входит в топ-7 стран с самыми молодыми директорами школ. 86% учителей отмечают, что профессиональное развитие оказало положительное влияние на их преподавательскую практику (ОЭСР – 82%).

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