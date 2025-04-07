Какие места занимают казахстанские теннисистки в обновленном рейтинге

Все о теннисе

Женская теннисная ассоциация (WTA) 7 апреля 2025 года опубликовала обновленную версию рейтинга. Zakon.kz предлагает ознакомиться с расположением мест казахстанских теннисисток.

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой десятое место.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева (23 WTA) также осталась на своей позиции по сравнению с прошлым выпуском табели о рангах.

В парном разряде Анна Данилина идет на 18-м месте (-1).

Рейтинг WTA от 7 апреля:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 10 541 очко.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7 470.

3. (+1). Джессика Пегула (США) – 6 101.

4. (-1). Кори Гауфф (США) – 6 063.

5. Мэдисон Киз (США) – 4 999.

6. Жасмин Паолини (Италия) – 4 843.

7. Мирра Андреева (Россия) – 4 775.

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 243.

9. Паула Бадоса (Испания) – 3 821.

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3 808.

...

23. Юлия Путинцева (Казахстан) – 1 873.

310. (+2). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 214.

327. Зарина Дияс (Казахстан) – 204.

644. (+2). Соня Жиенбаева (Казахстан) – 60.

894. (+1). Анна Данилина (Казахстан) – 25.

902. (+4). Сандугаш Кенжебаева (Казахстан) – 25.

939. (+1). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 23.

1 155. (-4). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 11.

Ранее Путинцева завершила выступление на турнире в Чарльстоне, уступив в 1/8 финала.