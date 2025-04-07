Какие места занимают казахстанские теннисистки в обновленном рейтинге
Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой десятое место.
Вторая ракетка страны Юлия Путинцева (23 WTA) также осталась на своей позиции по сравнению с прошлым выпуском табели о рангах.
В парном разряде Анна Данилина идет на 18-м месте (-1).
Рейтинг WTA от 7 апреля:
1. Арина Соболенко (Беларусь) – 10 541 очко.
2. Ига Швёнтек (Польша) – 7 470.
3. (+1). Джессика Пегула (США) – 6 101.
4. (-1). Кори Гауфф (США) – 6 063.
5. Мэдисон Киз (США) – 4 999.
6. Жасмин Паолини (Италия) – 4 843.
7. Мирра Андреева (Россия) – 4 775.
8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 243.
9. Паула Бадоса (Испания) – 3 821.
10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3 808.
...
23. Юлия Путинцева (Казахстан) – 1 873.
310. (+2). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 214.
327. Зарина Дияс (Казахстан) – 204.
644. (+2). Соня Жиенбаева (Казахстан) – 60.
894. (+1). Анна Данилина (Казахстан) – 25.
902. (+4). Сандугаш Кенжебаева (Казахстан) – 25.
939. (+1). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 23.
1 155. (-4). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 11.
Ранее Путинцева завершила выступление на турнире в Чарльстоне, уступив в 1/8 финала.