Лукашенко с официальным визитом прилетит в Казахстан

Лидеры двух стран обсудят развитие межгосударственных отношений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси.

- В Нур-Султане пройдут переговоры Касым-Жомарта Токаева и Александра Лукашенко. Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Президенты рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий, - говорится в официальном сообщении.

Стороны также обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений.

В эти же дни в Нур-Султане состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум. В столице Казахстана запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!