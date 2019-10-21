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Почему Лукашенко назначил старшего сына своим помощником

Я не приемлю клановости.

Фото : vistanews.ru21 октября 2019, 12:41

Президент Беларуси Александр Лукашенко на одном из мероприятий рассказал о том, почему назначил старшего сына своим помощником, передает tut.by.

Президента попросили рассказать о главных критериях эффективности государственного органа и его руководителя.

- Во-первых, это профессионализм. Я часто об этом говорю, без скромности сейчас скажу: я не приемлю клановости, кумовства. У меня нет этого "вот доверенное лицо", "этот близкий", "этот родной" и так далее. Абсолютно нет. Единственное, Виктора ты моего знаешь, старшего сына? Я его почему помощником назначил? Он часто этим пользовался. Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы, - сказал Лукашенко.

Он рассказал, каким должен быть руководитель.

- И не думайте, что у нас везде, как раньше говорили, по блату, по знакомству, можно продвинуться на высокие должности. Я вам скажу, у нас даже тенденций в обществе таких нет. Может, только у молодых, которые за студенческой скамьей. У нас нет, как в других государствах [стереотипа о том, что] государственная должность - хлебное место. Нет, туда особо никто не рвется, потому что там надо работать день и ночь и давать результат - это главный показатель любого управленца, - отметил он.

Виктор Лукашенко с 2005 года занимает пост помощника президента по национальной безопасности. Также с 2007 года он является членом Совета безопасности Беларуси. С апреля 2019 года Виктор Лукашенко исполняет обязанности первого вице-президента НОК.


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