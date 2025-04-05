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Спорт

Плющенко отметил прогресс своего старшего сына

Евгений Плющенко отметил прогресс своего сына Александра, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 07:43 Фото: Facebook/Plushenko
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко считает, что его 12-летний сын Александр провел отличный сезон , сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил "Спорт-Экспрессу".

"У него есть свои цели и задачи. Моя оценка –– отличный сезон. Он идет дальше. Я вижу прогресс", – сказал Плющенко.

По словам Плющенко, он не обращает внимания на "диванных экспертов".

"Мы не обращаем ни на кого внимания. Я вообще комментарии не читаю. У меня жена мониторит это дело. Есть команда, а я же вообще не смотрю на это все", – добавил двукратный олимпийский чемпион.

В январе Плющенко-младший обратил на себя внимание, когда победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.

Позднее он занял третье место в первенстве Центрального федерального округа и отобрался на Мемориал С. А. Жука, главные всероссийские соревнования в сезоне для юных фигуристов. На том турнире в Йошкар-Оле он в итоге занял 18-е место.

На днях Евгений Плющенко показал интенсивную тренировку Александра.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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