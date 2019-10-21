Пьяный водитель, устроивший массовое ДТП в Караганде, водворен в ИВС

Помимо этого приняты меры и в отношении мужчин, пытавшихся отбить задержанного у полиции.

В Караганде взят под стражу водитель, устроивший массовую аварию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

По данным ведомства, 49-летний водитель Lexus, совершивший столкновение с несколькими припаркованными машинами во дворе дома, на время следствия взят под стражу. Как сообщалось ранее, ведется расследование по ст. 345 ч.2 УК РК.

Помимо этого приняты меры и в отношении мужчин, пытавшихся отбить задержанного у полиции.

- В отношении граждан, которые воспрепятствовали работе патрульных полицейских, заполнены протоколы по факту неповиновения сотрудникам полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей, - сообщили в пресс-службе полиции региона.

Ранее очевидцы прислали в редакцию видео с задержанием нетрезвого мужчины.

- Две машины не подлежат ремонту, еще три повреждены, - сообщили читатели.

В полиции подтвердили факт ДТП. Там уточнили, что пострадали два человека.

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