Врач рассказал о состоянии ребенка после огнестрельного ранения в Нур-Султане

Ребенка доставили в реанимацию и провели лапароскопию.

В экстренном порядке ребенок с огнестрельным ранением был прооперирован и сегодня переведен в отделение общей хирургии, сообщил на пресс-конференции главный врач городской больницы № 2 Биржан Досмаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Состояние при поступлении - тяжелое. Ребенка доставили в реанимацию, экстренно провели лапароскопию. Ранение было касательным - дроби или пули из брюшной полости не извлекалось. После операции и стабилизации состояния ребенок переводится в профильное отделение общей хирургии для продолжения стационарного лечения. Состояние стабильно тяжелое - с улучшением, - сообщил Досмаилов.

Он добавил, что пациент был доставлен 20 октября 2019 года около 23:00 часов ночи в травматологический пункт больницы №2 бригадами скорой медицинской помощи в экстренном порядке.

20 октября в пресс-службе ДП столицы сообщали, что в полицию поступило сообщение по факту огнестрельного ранения 55-летней жительницы столицы и пятилетнего ребенка. Полицейскими установлено, что на фоне семейного конфликта 59-летний муж женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в нее и ранил своего сына (от другого брака). Женщина скончалась от полученного огнестрельного дробового ранения, ребенок доставлен в больницу.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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