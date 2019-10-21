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В полиции прокомментировали драку в школе, после которой мальчик попал в больницу

Двое учеников поставлены на внутришкольный учет.

Фото : Матроны.РУ21 октября 2019, 18:35

В гимназии №31, несколько ребят избили одноклассника. Мальчику на следующий день потребовалась госпитализация. В ДП города Нур-Султан прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

20 октября текущего года в Управление полиции района "Байконыр" города Нұр-Сұлтан обратилась жительница столицы о принятии мер по факту нанесения телесных повреждений ее сыну, 2009 г.р.

- Данный факт зарегистрирован в книге учета заявлений. Школьным инспектором была проведена беседа с детьми в классе о данной ситуации. Двое учеников поставлены на внутришкольный учет для дальнейшего проведения профилактического контроля, - говорится в сообщении ведомства.

Также совместно с администрацией школы проведена беседа с родителями о недопущении их детьми подобных инцидентов в будущем.


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