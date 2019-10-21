Полицейские Тараза задержали подозреваемого в педофилии

Мужчина будет доставлен в город Тараз для проведения дальнейших следственных действий.

Жамбылскими полицейскими задержан подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил на своей личной странице в Facebook начальник Департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев.

21 октября текущего года около 17 часов в городе Алматы сотрудниками полиции Жамбылской области задержан 36-летний подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Мужчина будет доставлен в город Тараз для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее, 17 октября, в Центр оперативного управления УП города Тараз обратилась 39-летняя жительница Тараза с сообщением о том, что знакомый мужчина совершил в отношении ее несовершеннолетней дочери насильственные действия сексуального характера, а также о факте кражи телевизора марки Thomson.

По данным фактам начаты досудебные расследования по ст. 121 ч.4, ст. 120 ч.4, ст. 188 ч.2 УК РК.

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