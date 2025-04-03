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Происшествия

Убийство экс-полицейского в Таразе: подозреваемого задержали

Подозреваемого в убийстве жителя Тараза задержала полиция, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 20:07 Фото: Zakon.kz
Полиция Тараза задержала местного жителя, который подозревается в убийстве бывшего полицейского, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Жамбылской области, тело с телесными повреждениями было обнаружено 31 марта 2025 года в микрорайоне Жайлау.

"Для раскрытия преступления была создана оперативная группа. Она провела большой объем работы для установления местонахождения и задержания подозреваемого, а также закрепления доказательной базы", – пояснили в департаменте.

Обвиняемый признал вину, он водворен в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента полиции.

Ранее в Таразе на улице нашли мертвого мужчину с признаками насильственной смерти. Информация появилась в соцсетях. На распространяемых кадрах с места происшествия видно, что мужчина получил сильные удары по голове. Отмечается, что погибший раньше работал оперуполномоченным в Астане.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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