Убийство экс-полицейского в Таразе: подозреваемого задержали

Полиция Тараза задержала местного жителя, который подозревается в убийстве бывшего полицейского, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Жамбылской области, тело с телесными повреждениями было обнаружено 31 марта 2025 года в микрорайоне Жайлау.

"Для раскрытия преступления была создана оперативная группа. Она провела большой объем работы для установления местонахождения и задержания подозреваемого, а также закрепления доказательной базы", – пояснили в департаменте.

Обвиняемый признал вину, он водворен в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента полиции.

Ранее в Таразе на улице нашли мертвого мужчину с признаками насильственной смерти. Информация появилась в соцсетях. На распространяемых кадрах с места происшествия видно, что мужчина получил сильные удары по голове. Отмечается, что погибший раньше работал оперуполномоченным в Астане.