Премьера Украины обвинили в домогательствах

Подобные поступки, подпадающие под действие уголовного кодекса Украины, не должны оставаться безнаказанными -экс-депутат.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к подчиненным. По его словам, с подобными проблемами столкнулся 27-летний сын его знакомого, который устроился в аппарат премьера, сообщает Российская газета.

- Он всего три-четыре дня побыл на работе, потом ему начали поступать непристойные предложения, - заявил Мосийчук.

На своей страничке в Facebook экс-депутат отметил, что ему безразлична сексуальная ориентация премьера, однако подобные поступки, подпадающие под действие уголовного кодекса Украины, не должны оставаться безнаказанными.

Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины в конце августа этого года. Алексей Гончарук довольно молод, ему 35 лет. Имеет юридическое образование. До этого он занимал пост заместителя руководителя офиса главы украинского государства.

Ранее сообщалось, что премьер Украины посетил рок-концерт и попал в серьезный, даже по украинским меркам, скандал. Дело в том, что аудиторией этого мероприятия были местные неонацисты, а его организацией занимался до сих пор не осужденный убийца.

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