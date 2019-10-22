Как правильно ухаживать за обувью

Нельзя использовать губки, пропитанные защитным составом, как основное средство ухода.

Как ухаживать за обувью, чтобы она прослужила дольше.

Кожаная



Каждый день. Протирайте влажной тряпкой.

При сильном загрязнении добавьте в воду чистящее средство, например, для мытья посуды. В слякоть обрабатывайте ботинки кремом. На первом месте в его составе должен стоять воск (не менее 30%). Он смягчает кожу, идеально впитывается в неё, отталкивает воду и грязь. Кроме того, в креме должны быть растворители и силикон. Первые борются с загрязнениями, которые проникают вглубь кожи, а силикон придаёт блеск, но при этом забивает поры. Чтобы ботинки не задубели, силикона в креме должно быть минимум, оптимально, когда в составе он стоит в конце списка.

Раз в неделю. Обрабатывайте обувь специальным водоотталкивающим спреем. Как и в креме, в его составе воск должен занимать первые позиции в списке компонентов.

Кожзам

Каждый день. Протирайте влажной тряпкой. Если на улице грязь и слякоть, обрабатывайте ботинки кремом, но не тем, что подходит для натуральной кожи. Воск в кожзам не впитается, а покроет его плёнкой и будет притягивать грязь. Искусственному материалу нужен искусственный препарат. Ищите специальный крем для обуви из кожзаменителя - в нём силикон находится в начале списка компонентов.

Раз в неделю. Синтетический материал бесполезно обрабатывать какими-то особыми водоотталкивающими препаратами. Это бессмысленная трата денег.

Лакированная



Каждый день. Протирайте влажной тряпкой. Если загрязнение сильное, удаляйте его при помощи спирта: лак он не разъедает, но при этом хорошо удаляет налёт.

Раз в неделю. Наносите на обувь специальное средство, в котором ни в коем случае не должно быть воска и силикона. От первого гладкая кожа тускнеет, второй разрушает её структуру. Выбирайте препараты с ланолином, касторовым маслом или глицерином. Они покрывают лаковую поверхность плёнкой, которая защищает хрупкий материал от трещин и повреждений, а также отлично полируют его, возвращая блеск.

Замша-нубук



Каждый день. Чёрную и тёмно-коричневую обувь протирайте влажной тряпкой, а при сильном загрязнении - с добавлением моющего средства. Цветные и светлые замшу и нубук придётся отдать в специальную химчистку. Вода испортит обувь, оставив на ней разводы. Дома такие ботинки следует чистить специальными щёточками, которые продаются в обувных магазинах.

Раз в неделю. Обрабатывайте обувь специальным водоотталкивающим спреем. Если дожди идут непрерывно, делайте это несколько раз в неделю. Ищите препарат, в начале списка компонентов которого стоят раст­ворители. Они не только избавляют от грязи, но также хорошо воздействуют на внешний вид замши - приподнимают её ворс, возвращая ему первоначальную мягкость.

Три врага ботинок



Детский крем

Многие считают, что детский крем - лучшая защита для обуви. Это не так: он покрывает ботинки жирной плёнкой, которая не отталкивает грязь, а притягивает её как магнит. Кроме того, кожа после детского крема становится слишком маслянистой. Такую уже не получится заклеить, например.

Батарея

Обувь нельзя сушить на батарее или под ней. Кожа сядет, и ботинки уменьшатся в размере. Сначала набейте ботинок газетой, чтобы разгладить все складочки, а затем поставьте его в 30 см от радиатора, не ближе.

Губки

Нельзя использовать губки, пропитанные защитным составом, как основное средство ухода. В них сплошной силикон и парфюмерные отдушки. Губки хороши как временное средство - пришёл на работу, стёр грязь. Постоянная очистка ими обуви скорее навредит, чем принесёт пользу.

Источник: aif.ru

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