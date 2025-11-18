Как правильно ухаживать за волосами зимой

Врач-трихолог Ольга Кохас объяснила, как ухаживать за волосами в зимнее время, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что многие пытаются спасти прическу с помощью стайлинговых средств, но этого делать не стоит.

Специалист призвала ограничить использование лака для волос в холодное время года, объяснив это тем, что мороз и так способствует потере влаги, из-за чего волосы становятся сухими и ломкими, а их структура нарушается. Она посоветовала обратить особое внимание на микроклимат в помещении, отметив, что зимой требуется более частое увлажнение.

Уточняется, что режим мытья головы может оставаться таким же, как и летом, но важно ориентироваться на собственные ощущения и тип кожи, а также тщательно подбирать шампунь.

По мнению эксперта, на волосы влияет и общее состояние здоровья. К примеру, прием антибиотиков и противовирусных препаратов, который учащается в сезон простуд, также негативно сказывается на состоянии волос. Поэтому Кохас посоветовала быть внимательнее к себе и общему самочувствию.

