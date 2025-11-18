#АЭС в Казахстане
Как правильно ухаживать за волосами зимой

как правильно ухаживать за волосами зимой, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 01:52 Фото: pixabay
Врач-трихолог Ольга Кохас объяснила, как ухаживать за волосами в зимнее время, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что многие пытаются спасти прическу с помощью стайлинговых средств, но этого делать не стоит.

Специалист призвала ограничить использование лака для волос в холодное время года, объяснив это тем, что мороз и так способствует потере влаги, из-за чего волосы становятся сухими и ломкими, а их структура нарушается. Она посоветовала обратить особое внимание на микроклимат в помещении, отметив, что зимой требуется более частое увлажнение.

Уточняется, что режим мытья головы может оставаться таким же, как и летом, но важно ориентироваться на собственные ощущения и тип кожи, а также тщательно подбирать шампунь.

По мнению эксперта, на волосы влияет и общее состояние здоровья. К примеру, прием антибиотиков и противовирусных препаратов, который учащается в сезон простуд, также негативно сказывается на состоянии волос. Поэтому Кохас посоветовала быть внимательнее к себе и общему самочувствию.

Ранее сообщалось, что специалисты Осакского университета выяснили, что черный тмин эффективно борется с ожирением и снижает "плохой" холестерин.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
