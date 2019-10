Обнародован логотип Олимпийских игр 2024 года в Париже

Оргкомитет Летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже презентовал новый логотип, передает Zakon.kz.

Презентация логотипа прошла в столице Франции накануне. Более 700 спортсменов, в том числе олимпийские и паралимпийские призеры Рено Лавилье, Нантенин Киту и Сару Урахмун пробежали по центру Парижа и Сент-Сен-Дени, сформировав контур нового логотипа, после чего сам логотип показали на огромном экране в кинотеатре "Рекс" ровно в 20.24.

Эмблема символизирует форму и цвет золотой олимпийской медали, продвигая одну из основных ценностей спорта- стремление к совершенству. Это же обязательство также лежит в основе каждого шага, который Париж-2024 предпринимает для организации Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, с тем чтобы выполнить взятые на себя обязательства по проведению устойчивых, инклюзивных, непохожих на других Игр.





По словам главы Координационной комиссии МОК по Олимпийским играм 2024 года в Париже Пьера Оливье Бекерс-Вьёйанта, логотип прекрасно отражает видение и желание оргкомитета поставить людей в центр Олимпийских игр 2024 года в Париже.





La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6