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Обнародован логотип Олимпийских игр 2024 года в Париже

Эмблема символизирует форму и цвет золотой олимпийской медали.

Фото : Оргкомитет Париж-202422 октября 2019, 10:24

Оргкомитет Летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже презентовал новый логотип, передает Zakon.kz.

Презентация логотипа прошла в столице Франции накануне. Более 700 спортсменов, в том числе олимпийские и паралимпийские призеры Рено Лавилье, Нантенин Киту и Сару Урахмун пробежали по центру Парижа и Сент-Сен-Дени, сформировав контур нового логотипа, после чего сам логотип показали на огромном экране в кинотеатре "Рекс" ровно в 20.24.

Эмблема символизирует форму и цвет золотой олимпийской медали, продвигая одну из основных ценностей спорта- стремление к совершенству. Это же обязательство также лежит в основе каждого шага, который Париж-2024 предпринимает для организации Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, с тем чтобы выполнить взятые на себя обязательства по проведению устойчивых, инклюзивных, непохожих на других Игр.

По словам главы Координационной комиссии МОК по Олимпийским играм 2024 года в Париже Пьера Оливье Бекерс-Вьёйанта, логотип прекрасно отражает видение и желание оргкомитета поставить людей в центр Олимпийских игр 2024 года в Париже.

33-е по счету летние Олимпийские игры пройдут в середине 2024 года в столице Франции Париже. Ближайшая летняя Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года в столице Японии Токио.


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