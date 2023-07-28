Казахстан официально получил приглашение на Олимпийские игры Париж-2024

Международный Олимпийский комитет направил официальное приглашение Национальному Олимпийскому комитету РК принять участие в Играх XXXIII Олимпиады Париж-2024, сообщает Zakon.kz.

Приглашение от МОК получили 203 из 206 национальных олимпийских комитетов. Официальный документ не был направлен Олимпийским комитетам России и Беларуси, а также Гватемалы, признание которого временно приостановлено с 2022 года.

Днем ранее, 26 июля, в честь данного события в Париже состоялось торжественное мероприятие с участием президента МОК Томаса Баха и президента Организационного комитета летних Олимпийских и Параолимпийских игр Париж 2024 Тони Эстанге.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции Париже с 26 августа по 11 сентября 2024 года.



