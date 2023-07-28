Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан официально получил приглашение на Олимпийские игры Париж-2024

Казахстан официально получил приглашение на Олимпийские игры Париж-2024 Фото: olympics.com
Международный Олимпийский комитет направил официальное приглашение Национальному Олимпийскому комитету РК принять участие в Играх XXXIII Олимпиады Париж-2024, сообщает Zakon.kz.

Приглашение от МОК получили 203 из 206 национальных олимпийских комитетов. Официальный документ не был направлен Олимпийским комитетам России и Беларуси, а также Гватемалы, признание которого временно приостановлено с 2022 года.

Днем ранее, 26 июля, в честь данного события в Париже состоялось торжественное мероприятие с участием президента МОК Томаса Баха и президента Организационного комитета летних Олимпийских и Параолимпийских игр Париж 2024 Тони Эстанге.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции Париже с 26 августа по 11 сентября 2024 года.


Читайте также

Карим Бензема забил красивый гол в первом матче за "Аль-Иттихад"

Сенсации, скандалы и победы: футболисты РК сыграли в отборочном раунде Лиги конференций

Olimpbet анализирует предстоящую встречу "Ювентуса" и "Милана"

Елена Вебер
Казахстан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления