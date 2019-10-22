Проект новой госпрограммы "Нұрлы жол" поручили принять до конца 2019 года

Премьер отметил, что в рамках нового этапа госпрограммы на 2020-2025 годы продолжится работа по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры и транзитного потенциала страны.

Поручаю принять проект новой государственной программы "Нұрлы жол" до конца 2019 года, сказал на заседании правительства Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Как отметил Елбасы на недавнем заседании фракции Nur Otan, новая пятилетка программы является одной из основополагающих госпрограмм. Она направлена на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны. В целом поддерживаю подходы и основные направления нового этапа программы. В этой связи поручаю Министерству индустрии и инфраструктурного развития после согласования с Администрацией Президента обеспечить принятие проекта новой госпрограммы до конца текущего года, - сказал Мамин.

В целом, по его словам, в рамках первой программы "Нұрлы жол" построена эффективная транспортно-логистическая система.

- В рамках нового этапа госпрограммы на 2020-2025 годы продолжится работа по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры и транзитного потенциала страны, - добавил премьер.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов сообщал, что общий объем финансирования новой госпрограммы "Нұрлы жол" до 2025 года составит более 6 трлн тенге.

В целом, в рамках выделенных средств, планируется реконструкция 10 тысяч км и ремонт 11 тысяч республиканской сети, модернизация участка Достык-Мойынты и электрификация участка Мойынты-Актогай. Для целей развития малых воздушных линий планируется строительство 16 аэродромов, для развития водного транспорта планируется приобретение 48 единиц судов, в том числе 6 торгового флота и проведение капитального ремонта шлюзов. С целью приведения к национальному стандарту в сфере автомобильного транспорта планируется строительство и модернизация порядка 133 автостанций, автовокзалов и пунктов обслуживания пассажиров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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