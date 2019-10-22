Он никогда не служил в органах - полиция Нур-Султана о застрелившем супругу

Подозреваемый не имеет отношения к органам внутренних дел, не служит там и никогда не служил.

В столичной полиции опровергли информацию о том, что застреливший жену и ранивший сына мужчина служил в полиции, передает Zakon.kz.

Ранее корреспондентам телеканала соседи рассказали, что подозреваемый в убийстве ранее работал в органах внутренних дел, а также увлекался охотой.

На просьбу прокомментировать эту информацию в пресс-службе ДП Нур-Султана сообщили, что подозреваемый не имеет отношения к органам внутренних дел, не служит там и никогда не служил.

20 октября в столице мужчина застрелил 55-летнюю супругу и ранил пятилетнего ребенка. 59-летний сосед делил жилплощадь с бывшей супругой и старшим сыном, они не успели разъехаться. В злополучный день у него гостил ребенок от другого брака, который и получил ранение после выстрела в женщину.

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