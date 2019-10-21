"Я умру, я умру!" – раненого малыша, в которого стрелял отец, вынесла соседка

Странностей за виновником трагедии раньше не замечал никто. Говорят, был всегда дружелюбен и спокоен.

Прошедшей ночью в столице пьяный мужчина застрелил собственную жену и ранил маленького сына. Вынесла раненого мальчика соседка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Все, кто знал мужчину, говорят, что в его поведении не было ничего подозрительного.

- Я захожу, он стоит с ружьем. Я, в первую очередь, забираю ружье и вот сюда кидаю его. Сакен кричит: "Галина Николаевна, они меня достали, они меня достали!", - рассказывает соседка Галина Латыпова.

От этого ужаса Галина Николаевна оправится нескоро. Кровавая расправа произошла в квартире на 8 этаже. По словам женщины, 59-летний сосед делил жилплощадь с бывшей супругой и старшим сыном. В злополучный день у него гостил ребенок от другого брака. О том, что в квартире что-то произошло, Галина Латыпова узнала от соседей сверху. И тут же побежала на помощь. Когда вошла, ужаснулась: соседка лежала на полу, а маленький ребенок был ранен.

- Я думала, она ранена, потом посмотрела – она умерла. И опять захожу, Ильясик кричит: "Я умру, я умру! - Ильясик, говорю, чего ты умрешь? А он вот так держит, а я, когда ручку убрала - у него такой разрез с патрона. Это страшно, все в крови, больно", - вспоминает Галина Латыпова.

Соседи тут же вызвали скорую. Галина Латыпова взяла испуганного мальчика на руки, посадила в соседскую коляску и вынесла к медикам. Убитой женщине было 54 года.

- От второго брака сын в подъезде сидел связанный, в наручниках. Он, говорят, набросился на отца, когда полицейские приехали: "Дайте, я сам убью"! – говорит сосед Ерлан.

Странностей за виновником трагедии раньше не замечал никто. Говорят, был всегда дружелюбен и спокоен. Иногда его видели слегка выпившим, но неудобств никому он не доставлял. Некоторые жильцы думают, что когда-то мужчина работал в правоохранительных органах, другие - что любит охоту и имел разрешение на оружие.

Все обстоятельства и причины случившегося предстоит установить следствию. Полицейские завели уголовное дело.

Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания. За содеянное он может получить 15 лет тюрьмы. Его раненому сыну 4 года и 11 месяцев. В больницу мальчика привезли в тяжелом состоянии. Понадобилась операция.

- Ребенку была экстренно проведена лапароскопия. Это было касательное ранение брюшной стенки. Сейчас на данный момент ни пули, ни дроби нет в организме, - сообщил главный врач городской больницы № 2 Биржан Досмаилов.

Опасность уже миновала, ребенка перевели в отделение хирургии, рядом с ним находится мама. Медики оценивают состояние мальчика, как средней тяжести. А чтобы малыш скорее забыл весь кошмар, с ним работает психолог.

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