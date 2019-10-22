Тургумбаев наказал полицейского, прославившегося брошенным в инкассаторов жезлом

Правда, строгий выговор ему объявили не за это, а за отнятый у женщины ключ от автомобиля.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев после жалобы от общественника, активиста Жана Ботанова наказал дисциплинарно сотрудника батальона патрульной полиции из Уральска, который отнял ключ от автомобиля у женщины с ребенком в салоне, запретив ей тем самым проехать по перекрытой для движения дороге домой, сообщает Zakon.kz.

О поведении полицейского рассказал министру общественник Жан Ботанов, к которому обратилась автоледи. Инцидент случился в Уральске. Инспектор службы батальона патрульной полиции департамента полиции Западно-Казахстанской области на пересечении улицы Евразии и улицы Нурсултан Нурлан Дуйсенов отобрал ключи от авто у автоледи, чтобы она не могла проехать к своему дому, куда был закрыт проезд.

- Полицейский с номером жетона 034407 насильно забрал ключи от машины у женщины с грудным ребенком, объясняя это запретом на проезд к ее дому. Задача чиновника - защищать и помогать гражданам в реализации их Конституционных прав, а не создавать проблемы, - написал Жан Ботанов министру внутренних дел на его блог и приложил видеодоказательство.

Глава МВД Ерлан Тургумбаев изучил жалобу и сообщил активисту о наказании сотрудника ОВД.

- Ваше обращение о нарушении служебной дисциплины со стороны инспектора службы батальона патрульной полиции Уральска департамента полиции Западно-Казахстанской области рассмотрено. По результатам служебного расследования и выводам дисциплинарной комиссии за нарушение требований Этического кодекса государственных служащих указанному сотруднику приказом руководства ДП ЗКО от 20 сентября 2019 года № 886 объявлен строгий выговор, - ответил министр.

Как сообщалось ранее, данный инцидент сняли на видео и распространили в мессенджерах и соцсетях. В распространенном видео женский голос за кадром рассказывает, что полицейский не пускает ее к дому, возле которого ведутся работы. Девушка уверяет, что полицейский до нее пропустил два автомобиля, а именно ее остановил. Кроме того, забрал у нее ключи от машины. В это время, как видно на видео, не реагируя на знак полицейского остановиться, инкассаторская машина едет дальше, и полицейский бросает в автомобиль свой жезл.

В областном Департаменте полиции прокомментировали инцидент. В ДП признали, что их сотрудник нарушил служебную этику и проявил несдержанность. Однако, как сообщил заместитель начальника ДП ЗКО Серик Суйнбаев: "Сотрудник полностью имел право применить специальные средства либо огнестрельное оружие. Но не на поражение, конечно. Но этого не было сделано. Водитель на его окрик остановился, и с ним была проведена разъяснительная беседа. Так что пока нарушения мы не видим в действиях сотрудника в отношении автомашины инкассации".

Позже сам полицейский объяснил свой поступок тем, что когда он поднял руку с жезлом, веревка оборвалась, и он отлетел в машину. Однако это осталось за кадром.

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