Даже Тимати родил сына. Муж заставил дагестанку сделать аборт из-за пола ребенка

Мужчины в Дагестане хотят сыновей. Бывает, если женщина рожает дочь, за ней даже в роддом не приезжают.

Житель Дагестана принудил 19-летнюю жену к аборту, узнав, что она носит девочку. Мужчина назвал жену неполноценной и заявил, что даже у Тимати родился сын, сообщает 360tv.ru.

- К нам в субботу пришла девушка с проблемой, что она сразу после аборта сбежала от мужа, хочет от него спрятаться и скрыться. Перед тем он ее избил, насильно привез в абортарий, угрожал ей всячески. Так получилось, что он ее вынудил, она была сломлена психологически. Сделала аборт, о чем очень жалеет. И у нее психологическая травма. После этого она узнала про наш центр, может, листовку где-то увидела, и пришла к нам. Мы ее направили в приют, — рассказала директор дагестанского Центра защиты материнства и детства Евгения Величкина.

По ее словам, из приюта ее направили в безопасное место. Муж девушки неоднократно предпринимал попытки найти молодую супругу, но безуспешно.

- Она его боится, сейчас прячется. Если все утихнет и от него не будет угрозы, мы ее из приюта переведем обратно к нам, чтобы она прошла реабилитацию, — добавила Величкина.

С девушкой встретился психолог. Консультация специалиста оказалась очень кстати. Амина (имя изменено) очень хотела ребенка. Для нее эта девочка была желанной — но муж почему-то решил избавиться от будущей дочери. Он заплатил врачу частной клиники, чтобы ей сделали аборт. Пока мужчина куда-то отлучился, девушка схватила документы и бросилась за помощью в центр. Но ребенка ее уже лишили.

- Мужчины в Дагестане хотят сыновей. Бывает, если женщина рожает дочь, за ней даже в роддом не приезжают. А этот мужчина сказал, что даже Тимати родил сына, и стал давить на жену, требуя ее сделать аборт, — добавила Величкина.

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