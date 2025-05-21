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Общество

Муж жестоко избивал многодетную мать, сын пытался ее защитить: видео прокомментировали в полиции

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 17:28 Фото: pexels
В Казнете 21 мая 2025 года стали рассылать видео, на котором мужчина бьет женщину, а находящийся рядом мальчик пытается ее защитить, сообщает Zakon.kz.

В описании указано, что это случилось в Карасайском районе Алматинской области. Муж избивал жену на глазах у детей. Причем, по словам соседки, в этой семье девять детей. А на видео 10-летний сын умолял отца не бить маму.

В полиции региона отреагировали на видео.

"В связи с появившейся в сети информацией о якобы имевшем место факте семейного насилия сообщаем следующее. Сотрудниками полиции проведена проверка по указанному инциденту. Установлено, что данный факт действительно имел место, однако происшествие произошло в 2019 году. По нему в установленном законом порядке было принято соответствующее процессуальное решение. На сегодняшний день никаких новых обстоятельств, требующих дополнительного расследования, не установлено", – говорится в комментарии пресс-службы Департамента полиции Алматинской области.

Казахстанцев просят ответственно подходить к распространению информации.

"Публикация недостоверных или вырванных из контекста сведений может ввести в заблуждение и вызвать необоснованное волнение среди населения", – отметили в полиции.

20 мая в Кокшетау в офисе микрофинансовой организации мужчина с ножом напал на женщину. Позже выяснилось, что 33-летняя пострадавшая приняла удар от собственного супруга.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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