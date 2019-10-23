Дайте миллион - Менеджер ушедшей из бокса Шариповой обратился к властям РК

На данный момент ее нет в рейтинге WIBA ни в одной из весовых категорий, хотя, на сайте BoxRec ее статус указан как "действующая спортсменка".

Несмотря на то, что казахстанская спортсменка Фируза Шарипова (10-0, 5 КО) заявила о завершении карьеры в женском профессиональном боксе, ее менеджер Сергей Завилейский сделал очень странное заявление о том, что якобы договорился о титульном бое для казахстанки с чемпионкой мира IBF в весе 59 француженкой Майвой Хаммадуш, передает Zakon.kz.

До объявления о завершении карьеры Фируза Шарипова владела поясами WIBA и WBU в весе до 61,2 кг. Также, до весны 2019 года она также владела поясами WBC Silver и IBO Championship в весе до 59 кг, но лишилась их из-за того, что вовремя не провела защиту титулов. Ее менеджер заявлял, что договорился о титульном бое в весе 59 кг с чемпионкой мира WBC Евой Вальстрем из Финляндии, об этом даже было объявлено после боя с россиянкой Юлией Куценко 8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге, на ринг даже выходила сама Вальстрем. Но в итоге титульного боя с Вальстрем у Шариповой так и не состоялось, 20 апреля этого года Шарипова провела бой с россиянкой-дебютанткой Анастасией Тришевой в новом весе 63.5 кг и, соответственно, потеряла пояса в "родной" категории 59 кг.

Тогда спортсменка заявила, что лишилась титула только из-за того, что в Казахстане не нашлось поддержки. Между тем, в Министерстве культуры и спорта РК предоставили подтверждающие документы о выделении средств для проведения ее объединительного боя с Евой Вальстрем, которая владеет полноценным чемпионским титулом WBC во втором полулегком весе. В ответ Шарипова отчиталась о расходах, подчеркнув, что для завоевания всех титулов ей необходимо еще 500 тысяч долларов спонсорской помощи.

Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктора Демьяненко в интервью республиканском порталу Sports.kz тогда прокомментировал ситуацию.

- Я хочу сказать, что государственные деньги на такие мероприятия не выделяются. Возможно, у промоутеров Фирузы Шариповой была какая-то договоренность с Министерством культуры и спорта РК, поэтому мне сложно здесь что-то комментировать. Такой практики, вообще, нет, а как это происходит, и кто дает такие возможности профессиональным боксерам, я не знаю. Мне известно, что профессиональные боксеры имеют менеджеров и промоутеров, которые привлекают спонсоров и организаторов для проведения того или иного шоу, - рассказал призер Олимпиады в Москве.

На данный момент ее нет в рейтинге WIBA ни в одной из весовых категорий, хотя, на сайте BoxRec ее статус указан как "действующая спортсменка".

И вот ее менеджер Сергей Завилейский, никак не комментировавший заявление Шариповой о завершении карьеры, выложил пост в Instagram с громким заявлением, отметив в своем посте аккаунты Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также других высокопоставленных лиц, рассыпаясь в комплиментах и благодарностях им и прося финансовой поддержки.

- Хочу рассказать вам, кто такая Майва Хамадуш. Это первый номер рейтинга BoxRec, чемпионка мира. До этого в весе Фирузы Шариповой - 58,9 кг - лучшей в мире была Ева Вальстрем, но после поражения от Кэти Тейлор мировой рейтинг возглавила Майва Хамадуш. Я сейчас нахожусь в Монако на выставке спортивного телевидения и здесь встретил Майву с ее менеджером. Я рассказал спортсменке, что Фируза объявила о завершении карьеры, и она расстроилась. Майва обратилась к Фирузе с просьбой не уходить из бокса, а провести с нею бой. Предварительно я провел с ней переговоры, и Майва готова прилететь в Казахстан, чтобы провести бой за звание самой лучшей в мире именно в этой стране. Хочу обратиться за поддержкой к Министерству спорта, министру энергетики Канату Бозумбаеву, бывшему акиму Алматы, первому зампредседателя партии Nur Otan Бауыржану Байбеку, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и к первому президенту страны, лидеру нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, - написал Сергей Завилейский.

Кроме того, Завилейский сообщил нужную сумму для проведения титульного боя Шариповой.

- Чтобы провести бой с Майвой Хамадуш за звание чемпионки мира, нам нужен 1 млн долларов. Эти деньги пойдут на подготовку Фирузы в течение года и организацию двух боев до встречи с Майвой для достижения нужного уровня после долгого перерыва, – отметил Завилейский.

По его словам, бой пройдет в Казахстане, договоренности с командой Хамадуш уже есть, и нужна только финансовая поддержка.

Сама Шарипова, судя по последним постам Instagram, находится в родном Таразе.

Подготовил Альберт Ахметов

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