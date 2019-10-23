Ради чего стоит обязательно совершить путешествие в Карагандинскую область

По итогам прошлого года этот регион Казахстана посетили порядка 280 тысяч туристов.

В государственной программе развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства РК от 31 мая 2019 года, определен перечень объектов Карты туристификации регионального уровня (ТОП-50). В Карагандинской области в данный перечень входит и Историко-культурный комплекс "Улытау", в котором будет предоставляться комплекс туристских услуг, включающих информацию о достопримечательностях, экскурсии по туристским маршрутам и музею, способные совокупно принять около 10 000 туристов в год. В комплекс войдут мавзолеи "Жошы хана", "Алаша-хана" и "Домбаул", относящиеся к периоду Золотой Орды. Более подробно о развитии туристической отрасли в регионе журналисту Zakon.kz рассказала руководитель управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева.

- Наш регион обладает большим потенциалом для развития историко-культурного, паломнического, экологического и этнотурзима. Здесь расположены 600 различных памятников. Наиболее известные и почитаемые из них: мавзолей Жошы хана - старшего сына знаменитого Чингисхана, историческое место "Хан Ордасы", ставшее свидетелем великих событий истории, связанных с образованием казахского ханства, петроглифы Теректы-Аулие, Тамды, описывающие интересные и почитаемые шедевры древнего наскального искусства и многие другие историко-культурные и сакральные места. Большой интерес в рамках проекта "Сакральная география Казахстана" представляет Национальный историко-культурный и природный Музей-заповедник "Улытау", где уже разработано несколько маршрутов. В том числе маршрут "Жошы": Жезказган – Жошыхан – Домбауыл – Алашахан. Его общая протяженность составляет 160 км.

- Можно рассказать подробнее об этих сакральных объектах?

- Мавзолей Жошыхана, прародителя всех казахских ханов, старшего сына Чингисхана, отца знаменитого Батухана (Батый), основателя Золотой Орды, построен в конце ХV века. Сооружение расположено в 50 км к северо-востоку от города Жезказган, на левом берегу реки Кенгир. Мазар представляет собой квадратное здание из красного с голубым куполом и порталом со стрельчатой аркой. В наши дни мавзолей, переживший несколько реставраций, является священным местом. Рядом - остатки первой столицы Золотой Орды – Орда базар. В некрополе кроме мазара Жошыхана имеются развалины 24 мазаров золотоордынского периода.

В 7 км от Жошыхана расположен мавзолей Домбауыл. Конусообразное сооружение на квадратном фундаменте высотой около шести метров сложено из каменных плит. Здесь по легенде захоронен советник Жошыхана, отец автора знаменитого кюя "Аксак кулан", легендарного полководца Кетбуга. По официальной версии ученых, это ритуальное сооружение относится к огузо-кипчакскому времени(VIII-IXв.в.).

Мазар Алашахана, расположенный в 25 км от Домбауыла, или в 60 км к востоку от города Сатпаева, на правом берегу реки Каракенгир, построен в конце XV века. Это первый объект, построенный в честь образования казахского ханства. Именно мавзолей Алашахана многие считают самым главным историко-культурным объектом всего Улытауского региона. Его главенство среди других святынь подчеркивают как размер и особенности отделки, так и его не совсем обычная конструкция и расположение на высоком холме.

Существует множество версий по поводу того, кто похоронен под его сводами.

Согласно преданиям, мазар принадлежал принцу древнего государства Туран. Другая легенда гласит, что здесь был захоронен каган Западно-Тюркского каганата. По версии некоторых ученых, здесь покоится хан казахского ханства Хакназар.

Поэтому в целом Улытауский регион обладает большим потенциалом для развития историко-культурного, паломнического, экологического и этнотурзима. И уже второй год проводятся международные мероприятия по продвижению Улытау как туристического продукта.

Так, 24 августа текущего года в регионе прошел Международный туристический форум "Улытау-2019". В его работе принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев, выразивший уверенность в том, что сакральные объекты Улытау станут местами притяжения казахстанцев и иностранных туристов. В мероприятии приняли участие чрезвычайные и полномочные послы 13 стран (Монголия, Иран, Беларусь, Сербия, Афганиста, Венесуэла, Вьетнам, Палестина и т.д) и представители более 20 международных организаций. Участниками форума также стали международные и отечественные представители турбизнеса ("ГП Кыргызтуризм", ООО "Silk Road Delicious",ООО "Профи.тревел",компания "Xinjiang silk road friendship International travel service", Ltd), туроператоры, предприниматели, работающие в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. В целом, мероприятием охвачено более 200 участников.

В рамках Форума была организована площадка по обмену опытом создания, развития и продвижения этнокультурных маршрутов и организации этнокультурных центров. Также официальная программа включала информационный тур для туроператоров по сакральным местам Улытау.

- Что делается и что уже сделано для улучшения туристской инфраструктуры этих объектов, и когда планируется завершить все работы?

- В рамках государственной программы развития внутреннего и въездного туризма до 2025 года разработан мастер-план развития туризма региона. В целях развития инфраструктуры Улытауского района ведется строительство Визит-центра за счет средств республиканского бюджета. Здесь посетители смогут получать полный комплекс услуг, включая информацию о достопримечательностях, организацию экскурсий по туристическим маршрутам и музею.

Решается вопрос транспортной логистики. Чтобы сакральные объекты стали доступнее, была отремонтирована автодорога Караганда-Жезказган-Улытау протяженностью 233 км. В прошлом году проведен ремонт 35 км дорог, ведущих к мавзолеям Алашахана, Жоши хан и Домбауыл. Работа по улучшению и развитию инфраструктуры будет продолжена. С этой целью разрабатывается отдельная концепция развития Улытауского историко-культурного оазиса.

- Какие другие объекты, расположенные на территории Карагандинской области, пользуются наибольшей популярностью у туристов?

- Основными туристскими центрами области, привлекающими туристов своими специфическими природными и рекреационными ресурсами, а также историко-культурным наследием являются Балхаш, Каркаралинск и Улытауский район.

Курортная зона побережья озера Балхаш (территории городов Балхаш и Приозерск, южная часть Актогайского района) включена в ТОП-10 объектов Карты туристификации. На сегодняшний день в курортной зоне действуют 53 места размещения (дома, зоны отдыха), обслуживающие порядка 80 тыс. туристов в год. За 2016-2018 годы здесь реализовано 9 проектов. Инвестиционный портфель составил 1 млрд 174 млн тенге.

В 2018 году совместно с международной консалтинговой компанией "McKinsey & Company" разработан мастер-план развития Балхашской курортной зоны. В проект плана реализации госпрограммы включены 18 проектов по развитию инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры, благоустройству общественного пляжа, мероприятия, направленные на продвижение туристического потенциала курортной зоны.

В этом году для привлечения инвесторов и продвижения турпотенциала Балхашской курортной зоны проведены 2 крупных мероприятия - информационный тур по объектам курортной зоны Прибалхашского региона и международный туристический форум. В инфотуре приняли участие около 80 представителей зарубежных туроператоров из Российской Федерации (Тюмень и Омск), Монголии и Гонконга, а также туроператоры Казахстана (Алматы, Нур-Султан и Караганда).

По его итогам заключены предварительно 20 коммерческих договоров между туроператорами и 12 зонами отдыха на привлечение 800 туристов в год.

Каркаралинская курортная зона входит в ТОП-50 объектов Карты туристификации и является благоприятным местом для отдыха. Для гостей разработаны 11 маршрутов по живописным уголкам горно-лесного массива. Большой популярностью пользуются маршруты к историческим памятникам - поселок Кент, буддийский храм "Кызыл Кенш", каменные изваяния "Чудеса природы", поселение Бегазы-Дандыбаевской культуры, старые заброшенные шахты, где некогда добывались полудрагоценные камни, и стоянка первобытного человека.

На сегодняшний день в районе функционирует около 25 домов и зон отдыха, которые ежегодно обслуживают около 35 тыс. туристов. В настоящее время разработан мастер-план развития туризма. Уже реализовано 5 проектов по строительству новых зон отдыха.

Любителей природы и активного отдыха привлекает Каркаралинск. Здесь также реализуются инвестиционные проекты по улучшению инфраструктуры.

- Сколько туристов в среднем посещает Карагандинскую область в течение года?

- По итогам прошлого года Карагандинскую область посетили порядка 280 тысяч туристов. Необходимо отметить, что только за 1 полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество туристов выросло более чем на 10%.

- Сколько из них иностранных гостей, а сколько казахстанцев, и меняется ли в последние годы их соотношение?

- Наибольший интерес для иностранных гостей представляет пляжный отдых на Балхашской курортной зоне и паломнический и историко-культурный туризм в Улытау. Темп роста количества иностранных туристов к предыдущему году составил 5%. В целом, вся проводимая работа нацелена на увеличение турпотока. К 2030 году планируется рост турпотока на Балхаш в 4 раза и в Улытау - в 7 раз.

Подготовил Владимир Демидов

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