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Общество

В Мангистауской области построят курортный город Кендерли

Построят курортный город &quot;Кендерли&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:37 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
За первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тысяч туристов из регионов Казахстана и зарубежных стран. Это на 30% больше в сравнении с прошлым годом.

Объем оказанных услуг в сфере туризма увеличился на 40% и составил 6,6 млрд тенге. Об этом сообщил аким области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК.

Построят курортный город "Кендерли", фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:37

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пересмотрел генеральный план города Актау и поручил реализовать инвестиционные проекты в районе "Теплого пляжа". В рамках данной задачи разработан генеральный план областного центра, до 2027 года запланирована реализация в регионе 11 проектов инвестиционной стоимостью 100 млрд тенге. В этом году запущено три проекта на сумму 8,5 млрд тенге.

Построят курортный город "Кендерли", фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:37

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

"В соответствии с поручением президента разработан генеральный план курортной зоны "Кендерли". В этом регионе будет построен туристический город, способный принять до 300 тысяч человек в год. Началось строительство инженерной инфраструктуры. Реализация проекта обеспечит трудоустройство жителей города Жанаозен и снизит основную нагрузку", – сказал Нурдаулет Килыбай.
Построят курортный город "Кендерли", фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:37

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Также в следующем году мыс "Жыланды" в Мангистауской области будет благоустроен как туристический объект, а у дороги Бекет-Ата будет построен визит-центр.

Айсулу Омарова
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