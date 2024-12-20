В Мангистауской области построят курортный город Кендерли

За первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тысяч туристов из регионов Казахстана и зарубежных стран. Это на 30% больше в сравнении с прошлым годом.

Объем оказанных услуг в сфере туризма увеличился на 40% и составил 6,6 млрд тенге. Об этом сообщил аким области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пересмотрел генеральный план города Актау и поручил реализовать инвестиционные проекты в районе "Теплого пляжа". В рамках данной задачи разработан генеральный план областного центра, до 2027 года запланирована реализация в регионе 11 проектов инвестиционной стоимостью 100 млрд тенге. В этом году запущено три проекта на сумму 8,5 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

"В соответствии с поручением президента разработан генеральный план курортной зоны "Кендерли". В этом регионе будет построен туристический город, способный принять до 300 тысяч человек в год. Началось строительство инженерной инфраструктуры. Реализация проекта обеспечит трудоустройство жителей города Жанаозен и снизит основную нагрузку", – сказал Нурдаулет Килыбай.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Также в следующем году мыс "Жыланды" в Мангистауской области будет благоустроен как туристический объект, а у дороги Бекет-Ата будет построен визит-центр.