Эксперт-религиовед: Казахстан - лидер по репатриации граждан из Сирии

Казахстан намерен вернуть 14 детей из Ирака, чьи матери приговорены к пожизненному заключению.

В прошлом месяце мы уже рассказывали трагическую историю алматинки Рашиды, которая, поддавшись уговорам мужа, выехала вслед за ним в зону боевых действий – в Сирию. Причем выехала не одна, а с детьми и в итоге на чужой войне, в чужой стране потеряла пятерых своих детей, мужа, внука, а самой ей удалось с маленькой внучкой на руках вернуться этим летом домой в ходе беспрецедентной гуманитарной акции "Жусан". К сожалению, таких историй - десятки, среди них есть и алматинцы. Zakon.kz попросил известного независимого эксперта-религиоведа Серикбола Билялова более подробно рассказать об операции "Жусан".

- Серикбол Аргынгазиевич, сегодня в Алматы при поддержке Управления общественного развития проводится большая просветительская работа в рамках государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. В этой связи хотелось бы попросить вас, как независимого эксперта, подробно рассказать о том, как попали наши граждане, в том числе алматинцы в зоны боевых действий, как проводилась операция "Жусан", сколько еще казахстанцев осталось в Сирии и Ираке, что их ждет в будущем, будут ли они тоже возвращены домой и так далее?

- Спасибо за вопросы, они все очень актуальные и в этом отношении среди населения действительно должна проводиться большая информационно-разъяснительная работа, чтобы наши граждане знали о тех опасностях и угрозах, которые существуют сегодня не только в нашей стране, но и во всем мире. В первую очередь я имею в виду деятельность таких международных террористических организаций, как ИГИЛ*, распространение радикальной идеологии, методы и способы вербовки и многое другое.

Для начала хотел бы напомнить, что совсем недавно нашу столицу Нур-Султан посетил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам борьбы против терроризма Натан Сэйлс, который особо отметил работу Казахстана по репатриации своих граждан из сирийско-иракской зоны на высоком уровне. В частности, спецпредставитель отметил, что решение по возвращению сотен граждан с территории Сирии было смелым и опыт проведения гуманитарных операций будет полезен всему миру.

- Каковы итоги операции "Жусан"? Почему многие страны, несмотря на пример Казахстана, так и не решаются возвращать своих граждан из горячих точек?

- Решение о проведении гуманитарной операции "Жусан" для казахстанской общественности было полной неожиданностью, оно держалось в секрете и первым, кто озвучил его результаты, был Елбасы Нурсултан Назарбаев. Активного обсуждения в общественности "Жусан" не получил. Единственной критикой в адрес госорганов стала только высокая секретность операции, а также упреки, что военнослужащие могли бы без какой-либо опасности вывезти наших граждан из России.

Возможно, поэтому после проведения последующей операции было организовано грамотное информационное освещение в СМИ с участием заместителя министра иностранных дел Ашикбаева и представителя КНБ РК.

В своих выступлениях они подробно рассказали о проведении операции "Жусан-2", о важности этого события, а также о договоренностях с США и Сирийскими демократическими силами по эвакуации наших граждан из лагерей беженцев в Сирии. Кроме того, была озвучена статистика по гражданам, в том числе участвовавшим в террористической деятельности и которые по возвращению на Родину были задержаны.

В результате трех успешно проведенных гуманитарных операций "Жусан", из Сирии были вывезены 600 казахстанцев, среди них 30 мужчин, 137 женщин и 406 детей. Практически все они были размещены в специальных адаптационных центрах. На сегодняшний день по заявлению наших властей отдельные граждане уже покинули центры адаптации, а некоторые опять вернулись в эти центры, чтобы оказывать помощь другим эвакуированным из Сирии соотечественникам.

Это позволяет говорить об определенных успехах комплексной реабилитационной работы государственных органов с привлечением теологов, религиоведов, психологов и педагогов. Однако говорить о среднесрочных и долгосрочных результатах репатриации, думаю, еще преждевременно.

Однозначно, это смелый шаг со стороны Казахстана, подобных прецедентов по количеству вывезенных граждан из зоны вооруженного конфликта совсем мало.

- Ранее Комитет национальной безопасности сообщал, что в Сирию в общей сложности выехали 800 наших граждан. То есть получается, что там остались еще 200 казахстанцев. Будет ли в связи с этим продолжена гуманитарная операция?

- Это возможно в том случае, если будут найдены все оставшиеся там наши граждане, но эти операции, конечно, уже не будут такими масштабными, как те, которые уже проведены. Ведь подавляющее большинство казахстанцев уже вывезены из Сирии, за исключением тех, кто пребывает на территории Ирака.

Как вы знаете, 9 октября министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на круглом столе ОБСЕ по Афганистану в городе Нур-Султане заявил, что Казахстан планирует вернуть еще 14 детей из Ирака, чьи матери были приговорены там к пожизненному заключению.

Хотел бы отметить, что большая часть казахстанских мужчин, выехавших в Сирию еще в 2015-2017 годах, погибли в зоне вооруженного конфликта в результате боев с правительственными войсками САР и авиаударов международной коалиции. Оставшаяся часть - это женщины и дети, которые оказались в лагерях беженцев, расположенных подконтрольной СДС (Сирийские демократические силы). Руководство СДС вместе с представителями США не раз заявляло международному сообществу о готовности поддержать усилия стран, желающих репатриировать своих граждан. Поэтому СДС при содействии США оказали большое содействие в организации встреч представителей наших спецслужб и дипломатов с гражданами Казахстана в лагерях беженцев и согласию на их возвращение на Родину.

ИГИЛ* - запрещенная на территории Казахстана международная террористическая организация

(Продолжение следует)

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!