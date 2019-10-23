Нормативы важно соблюдать - Елбасы совершил прогулку после официальной части в Токио
После церемонии интронизации и официального приема Императора Нурсултан Назарбаев совершил пешую прогулку по вечернему Токио.
Фото : Айдос Укибай23 октября 2019, 15:46
Айдос Укибай поделился фотографией Нурсултана Назарбаева в вечернем Токио, передает Zakon.kz.
- Как вы заметили, ежедневная норма Елбасы - порядка 7700 шагов. Вчера после церемонии интронизации и официального приема Императора Нурсултан Назарбаев совершил пешую прогулку по вечернему Токио. Нормативы важно соблюдать, - подписал фото пресс-секретарь Елбасы.
Как вы заметили, ежедневная норма Елбасы - порядка 7700 шагов. Вчера после церемонии интронизации и официального приёма Императора Нурсултан Назарбаев совершил пешую прогулку по вечернему Токио. Нормативы важно соблюдать pic.twitter.com/zdAKHJ14Fb— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 23 октября 2019 г.
Во время нахождения в Азербайджане в середине октября Елбасы не отступил от ежедневной задачи и совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья.
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