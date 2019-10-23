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Нормативы важно соблюдать - Елбасы совершил прогулку после официальной части в Токио

После церемонии интронизации и официального приема Императора Нурсултан Назарбаев совершил пешую прогулку по вечернему Токио.

Фото : Айдос Укибай23 октября 2019, 15:46

Айдос Укибай поделился фотографией Нурсултана Назарбаева в вечернем Токио, передает Zakon.kz.

- Как вы заметили, ежедневная норма Елбасы - порядка 7700 шагов. Вчера после церемонии интронизации и официального приема Императора Нурсултан Назарбаев совершил пешую прогулку по вечернему Токио. Нормативы важно соблюдать, - подписал фото пресс-секретарь Елбасы.

Во время нахождения в Азербайджане в середине октября Елбасы не отступил от ежедневной задачи и совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья.


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