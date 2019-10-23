Алия Ракишева назначена советником Токаева
Ракишева Алия освобождена от должности заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана.
Ракишева Алия освобождена от должности заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана, передает Zakon.kz.
- Указом главы государства Ракишева Алия Галимжановна освобождена от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, - говорится в официальном сообщении.
Распоряжением главы государства Ракишева Алия назначена советником Токаева.
Ракишева Алия родилась 1 января 1980 года в Алматы. В 2001 году окончила Казахскую государственную юридическую академию.
Трудовой стаж:
· Ведущий специалист Департамента международного права и протокола, Департамента международного права и защиты имущественных прав государства, Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2002);
· Начальник отдела управления экспертизы и подготовки законопроектов Департамента законодательства, начальник отдела Департамента координации законопроектной деятельности систематизации законодательства, начальник отдела, начальник управления Департамента законодательства, Министерства юстиции Республики Казахстан (2002-2005);
· Консультант, заведующий юридическим отделом аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2005-2007);
· Начальник административного управления - руководитель аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2007-2013);
· Заведующая Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (01.2013-05.04.2018);
· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (с 05.04.2018)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Медаль "Ерен еңбегі үшін" (2008)
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