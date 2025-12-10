#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев освободил Жанасову от должности советника президента и назначил на новую

Асел Жанасова, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 15:36 Фото: akorda.kz
Асел Жанасова освобождена от должности советника президента Казахстана, которую занимала с июня 2025 года. Сегодня, 10 декабря, она назначена заместителем руководителя Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Асел Жанасова родилась 8 июля 1987 года в Алматы. В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК "Болашақ". В 2014 году магистратуру Кембриджского университета, а также МГУ им. М. Ломоносова по программе "Executive Management".

С 2010 по 2014 годы работала специалистом по информационным технологиям, менеджером Управления по информационным технологиям, директором Департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондоне.

С 2014 по 2016 годы была советником директора РГП "Банковское сервисное бюро" Национального банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий Нацбанка РК.

С 2016 по 2017 годы – председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде". Затем до 2018 года была советником управляющего Международного финансового центра "Астана".

С 2018 по 2020 годы работала управляющим директором по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".

С 20 июля 2020 года – вице-министр торговли и интеграции РК. 30 сентября 2022 года была освобождена от этой должности.

3 октября 2022 года назначена на должность председателя правления АО "Казпочта", которую занимала до июня 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 15:36
Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации

Должность советника президента Казахстана Асел Жанасова занимала с 8 июня 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
